Kreis Heidenheim Abschied aus dem Kreistag angezeigt

Kreis Heidenheim / Günter Trittner

Neben anderen Kreisräten tritt auch Roland Polaschek nicht mehr für den Kreistag an.

Wahlbewerber und Vertrauensleute für Wahlvorschläge dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans berufen werden. So steht es wortwörtlich in § 15 des Kommunalwahlgesetzes für Baden-Württemberg. Das heißt, dass der Gerstettens Bürgermeister Roland Polaschek bei der nächsten Kommunalwahl am 26. Mai 2019 nicht mehr für einen Sitz im Kreistag kandidieren wird. Denn der Sprecher der Freien Wähler hat sich bei der letzten Sitzung des Kreistags als Stellvertreter in den Kreiswahlausschuss wählen lassen. Mitglied darin kann laut obigem Gesetz aber nur sein, wer nicht selbst Bewerber bei der Wahl ist.

Auf diese Weise haben auch Franz Heger (CDU), Otto Flachmüller (SPD), Wilhelm Pfalz (Freie Wähler) und Ellen Schönfelder (Grüne) indirekt ihren Ausstieg aus der Kreispolitik signalisiert. Sie alle sind als reguläres Mitglied oder als Stellvertretung in den Kreiswahlausschuss gewählt worden.

Der Kreiswahlausschuss leitet die Wahl der Kreisräte im Landkreis und stellt das Wahlergebnis fest. Er besteht aus dem Landrat als Vorsitzendem und mindestens vier Beisitzern, welche der Kreistag aus der Gruppe der Wahlberechtigten wählt.