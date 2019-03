Das Bolheimer Pfarrerehepaar Kisser deckte für die Helfer geistlich und kulinarisch auf.

Am Vorabend der Bürgermeisterwahl hatte die evangelische Kirchengemeinde in Bolheim ihr Kreuz beim Ehrenamt gesetzt. Viele der 150 Ehrenamtlichen ließen sich einladen und feierten in ungewohnter Form.

Tische zu einem Kreuz geformt

Der erste Blick fiel gleich auf gedeckte Tische mit Trauben, Wein und Brot – im Hintergrund war Musik zu hören. Die Tische waren als großes Kreuz gestellt. Der Abend begann mit einem Abendmahl in leichter Sprache: Das Konzept der leichten Sprache kommt aus dem Leben mit körperlich und geistig eingeschränkten Menschen. Ziel ist, Sprache leicht zugänglich, sozusagen barrierefrei, zu machen. Pfarrerin Daniela Kisser ist überzeugt: „Leichte Sprache ist für jeden ein Gewinn.“

Nach dem Abendmahl stand das große Buffet bereit: Die Kirchengemeinde ist für ihre Ehrenamtliche dankbar – das sollte jeder schmecken können.

Teilnehmer in Bewegung gebracht

Die Jüngsten der Mitarbeiter sorgten dafür, dass an diesem Abend auch gespielt wurde: Sie brachten die Teilnehmer in Bewegung und halfen, dass viele miteinander ins Gespräch kamen. Dabei entstand so manch lustige Situation. Das machte sichtlich Freude.

Mit Jugendreferentin viel gelernt

Die Trainees, das ist die Nachwuchsgruppe der Mitarbeiter, hatte starke Ideen. Ihr Schulungsjahr zur Leitung von Gruppen und Kreisen ist am Ziel. Sie haben mit dem Team um Jugendreferentin Ulrike Kresse viel gelernt.

Das Programm endete mit Bildern aus dem Gemeindeleben. Pfarrer Thorsten Kisser: „Im vergangenen Jahr haben wir richtig viel erlebt. Herzlichen Dank an alle, die das möglich machen!“.