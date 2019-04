Am 4. und 5. Mai findet in Neresheim ein Modellflug-Wettbewerb der Großsegler statt.

Die Modellflieger der Segelfliegergruppe Neresheim veranstaltet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, auf dem südlich der Stadt gelegenen Segelfluggelände einen Modellflug-Wettbewerb. Die ersten Starts erfolgen an beiden Tagen gegen 9.30 Uhr. Geflogen wird mit Großseglern mit bis zu neun Metern Spannweite und maximal 25 Kilogramm Gewicht.

Der Wettbewerb gehört zur GPS-Triangle-Eurotour 2019 mit einem internationalen Teilnehmerfeld, darunter auch der amtierende Weltmeister in dieser Disziplin. Der Parcours ist ein Dreieck mit insgesamt 2,4 Kilometern Länge und sollte in 30 Minuten so oft wie möglich umrundet werden. Die Teilnehmer nutzen Satelliten-Navigation mit Datenübertragung vom Modell zum Piloten.

Außerdem wird die Segelfliegergruppe ihren Flugzeugpark ausstellen. Dieser besteht zur Zeit aus sechs Segelflugzeugen, einem Motorsegler und einer Motormaschine. An beiden Tagen wird ein Rundflug mit Motorsegler und Segelflugzeug verlost. Weitere Infos gibt es auf www.sfg-neresheim.de oder per E-Mail an info@sfg-neresheim.de