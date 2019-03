Am Sonntag, 7. April, muss die Königsbronner Ortsdurchfahrt gesperrt werden.

Kurzzeitig muss die Ortsdurchfahrt am Sonntag, 7 April, zwischen der Zahnbergstraße und dem Ortsende vollgesperrt werden. In der Zeit zwischen 6 und 11 Uhr morgens wird hier eine Freileitung abgebaut. Die B 19 wird dann mehrfach für jeweils maximal 15 Minuten mit Ampeln in beide Richtungen gesperrt. Hiervon ist auch der Radweg betroffen.