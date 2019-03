Anwohner des Gerstetter Zollhaus-Areals kritisieren die Fällung mehrerer alter Obstbäume und vermissen Transparenz.

Kahlschlag, Tabula rasa – so beschreiben Anwohner, was auf dem Zollhaus-Areal passiert ist. Bekanntlich will die Rolf Kunze Wohnbau GmbH aus Langenau an dieser Stelle drei Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohnungen sowie zwei Doppelhäuser errichten. Neun Bürger hatten sich nun bei einer Infoveranstaltung zum Bebauungsplan „Westlich der Osterstraße“ im Rathaus eingefunden – um sich zu informieren, aber auch um ihrem Ärger Luft zu machen.

Wieder sind es Baumfällungen, die die Gemüter erhitzen. Allerdings liegen diese schon einige Zeit zurück – genauer gesagt 13 Monate. Nach Aussage einer Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wurden im Februar 2018 etwa zehn knorrige Obstbäume sowie ein großer Walnussbaum, dessen Stamm gut 80 Zentimeter gemessen haben soll, gefällt. Die Abbrucharbeiten der alten Hofstelle mit Wohnhaus, Stadel und Scheune hatten da noch gar nicht begonnen. „Das war wie ein Überfallkommando“, sagt die Anwohnerin. „Plötzlich waren die Bäume weg.“ Ihre Vermutung: „Die Bäume sollten vor der Brutzeit im März fallen, danach hätten sie nicht gefällt werden dürfen. Man wollte schnell Fakten schaffen, um beim Bau der Gebäude nicht behindert zu werden. Ich nehme stark an, dass sie schützenswert gewesen wären.“

Ein weiterer Anwohner formulierte: „Ich bin abends heimgekommen und die Streuobstwiese war weg. Da fehlen einem die Worte. Alle reden vom Klimawandel und hier werden Bäume geopfert, nur um möglichst schnell bauen zu können.“ Es ärgere ihn, dass der Bauherr nun allein die Vorgabe erhalten habe, die Dächer der Mehrfamilienhäuser zu begrünen. „Das nützt keinem Vogel und keiner Fledermaus.“

Grundsätzlich stellten die Anwesenden die Frage: „Wie kann es überhaupt sein, dass der Bauherr die Bäume einfach fällen lässt?“ Ursächlich ist laut der Gemeindeverwaltung ein Kommunikationsproblem im Landratsamt. Bauverwaltungsamtsleiter Fabian Oßwald erklärte: „Da gibt es eine untere Baurechtsbehörde und eine untere Naturschutzbehörde.“ Letztere habe von der Fällaktion nichts gewusst, die Abteilungen hätten schlicht nicht miteinander gesprochen. Der Bauherr habe von der Baurechtsbehörde das „Go“ bekommen und die Naturschutzbehörde sei nicht eingeschritten. „Da kann man dem Bauherren nicht mal einen Vorwurf machen.“ Ob es Baumhöhlen oder Tiere dort gegeben habe, lasse sich jetzt nicht mehr feststellen. „Die Bäume sind eben weg.“

Nachfrage beim Landratsamt. Georg Feth, Dezernent für Umwelt und Ordnung: „Für den Abbruch der Gebäude brauchte der Bauherr keine Genehmigung.“ Vor Beginn der Abbrucharbeiten sei demnach überhaupt kein Mitarbeiter des Landratsamtes – weder von der Baurechts- noch von der Naturschutzbehörde – vor Ort gewesen. „Wir hatten keinerlei Kenntnis von dieser Aktion.“ Erst bei einem Vor-Ort-Termin Ende Juli im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sei man informiert worden, dass bereits Bäume auf dem Gelände gefällt wurden.

Hinter verschlossenen Türen?

Bei der Infoveranstaltung im Rathaus sprachen die Anwohner jedenfalls von einem „abgekarteten Spiel“. „So ein Investor hat natürlich eine Lobby hinter sich. Und dann wird alles niedergemacht und Gemeinderat und Bürgermeister nicken es ab.“ Grundsätzlich will man zu wenig über das Projekt und die Planungen erfahren haben. Hinter verschlossenen Türen sei alles ausgehandelt worden. Zwei Anwohner zeigten sich auch erbost darüber, dass der Rest des Baumbestandes auf dem Areal entlang der Bahnlinie nun als erhaltenswert gilt. „Dieser zehn Meter breite Streifen ist unser Eigentum“, sagte eine Anwohnerin. „Wenn der Bebauungsplan so beschlossen wird, können wir mit unserem Grund und Boden nicht mehr tun, was wir wollen. Und das nur, weil der Investor die Streuobstwiese plattgemacht hat. Das wird auf unserem Rücken ausgetragen.“ Zwar wolle man die Bäume nicht fällen, aber es gehe ums Prinzip. „Wir sind auch nicht aktiv darüber informiert worden, dass unser Haus und unser Grundstück vom Bebauungsplan betroffen sind. Bei solchen Dingen gilt für mich aber keine Hol-, sondern eine Bringschuld.“

Hinter verschlossenen Türen habe hier nichts stattgefunden, erwiderte Oßwald. Diskutiert worden sei in öffentlicher Sitzung. Zudem sei die Gemeinde gegen die ursprünglichen Pläne des Bauherren vorgegangen. Dieser hatte zunächst geplant, drei vierstöckige Gebäude mit insgesamt 56 Wohnungen zu bauen. Nach Einwirken der Gemeinde sei er davon abgerückt. Geplant ist nun ein dreigeschossiges Gebäude sowie zwei Häuser mit zwei Geschossen und einem zusätzlichen Staffelgeschoss. Über den Grünstreifen könne man diskutieren, die Gemeinde wolle niemanden beschneiden. „Die Dinge sind nicht optimal gelaufen, aber wo soll sich der Wohndruck eigentlich entladen?“, fragte Oßwald. „Innerörtliche Flächen sollen nicht bebaut werden, die grüne Wiese soll man auch nicht versiegeln und in die Höhe soll es ebenfalls nicht gehen.“ Der Flächenbedarf sei aber da und der Quadratmeterverbrauch sei heute viel höher als etwa in den 50er-Jahren. „Da kann sich jeder an die eigene Nase fassen.“