Die Projektgruppe „Wir sind das Härtsfeld“ präsentiert erste Ergebnisse in einer Werkschau am 29. März in Nattheim.

Die Macher des Theaterprojekts „Wir sind das Härtsfeld“ präsentieren erste Ergebnisse ihrer Arbeit am Freitag, 29. März, um 18 Uhr bei einer Werkschau im evangelischen Bonhoeffer-Gemeindehaus Nattheim. Ein abwechslungsreiches Programm aus Schauspielerei, musikalischen Beiträgen und Experimenten, Geschichten vom Härtsfeld sowie Tanz- und Sandkunst wird gezeigt. Mit dabei ist die Nattheimer Behindertengruppe, die Egauschule Dischingen, die Musikschule Neresheim und Bürger des Härtsfelds – insgesamt rund 40 Protagonisten auf der Bühne.