Herbrechtingen Wahlvorbereitung: Die Verwaltung hat alle Hände voll zu tun

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Bevor am 17. März das neue Herbrechtinger Stadtoberhaupt gewählt wird, gibt es für Julia Baamann und ihr Team noch allerhand zu tun.

Nun sind es noch genau 15 Tage, bis es so weit ist: Am Sonntag, 17. März, wählen die Herbrechtinger Bürger ihr neues Stadtoberhaupt. Dann wird sich zeigen, welcher der neun Kandidaten die Nase vorn hat – Andreas Koptisch, Beate Häring, Dennis Picknik, Florian Sapper, Uwe Schmidt, Helmut Rein, Annette Rabausch, Ralf Walter oder Daniel Vogt. Nachdem ihre Bewerbungen vom Gemeindewahlausschuss zugelassen wurden, stehen sie ganz offiziell zur Wahl.

Für Julia Baamann, Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales im Rathaus, und ihr Team bedeutet die Bürgermeisterwahl jede Menge Arbeit. Los ging es vor rund zwei Wochen mit dem Verschicken der Wahlbenachrichtigungen. Damit können Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen beantragen. Diese wiederum sind seit Montag im Umlauf. „Wir mussten warten, bis die Stimmzettel gedruckt waren. Mittlerweile haben wir schon 517 verschickt“, erklärt Baamann. Die Briefwahlunterlagen können übrigens auch einfach im Rathaus abgeholt oder online beantragt werden. „Das geht noch bis Freitag um 18Uhr, aber jeder ist dann selbst dafür verantwortlich, dass die Unterlagen rechtzeitig bei uns eingehen“, so die 39-Jährige.

Der nächste Schritt ist ein korrektes Wählerverzeichnis: „Wir haben 10746 Wahlberechtigte in Herbrechtingen.“ Das sind Menschen, die deutsche oder EU-Bürger sein, am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten den Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben müssen. „Da kann es bis zuletzt sein, dass noch jemand von der Liste gestrichen werden muss“, so die Fachbereichsleiterin, für die es die erste Bürgermeisterwahl ist.

Für einen reibungslosen Ablauf am Wahlsonntag sind vor allem die Wahlhelfer von besonderer Bedeutung. 102 Freiwillige sind es an der Zahl, sechs für jeden der 17 Wahlbezirke. „Die bekommen in der Woche vor der Wahl noch eine Schulung, werden über Rechtliches, Abläufe, die Regularien für die Auszählung und so weiter aufgeklärt.“

Schließlich müssen die 15 Urnenwahllokale noch mit Tischen, Stühlen, Wahlurnen, Materialkörben ausgestattet werden. Und auch Ausschilderungen und Aushänge dürfen nicht fehlen. Zusätzlich gibt es zwei Briefwahllokale, in denen am Wahltag bereits nachmittags mit der Auszählung begonnen wird. „Aber Briefwahlunterlagen können noch bis 18Uhr in die Urne wandern“, so Baamann. Ab 18Uhr beginnt schließlich die Auszählung.

Wiederholung am 31. März?

„Wir rechnen mit Neuwahlen“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin nüchtern. „Bei der hohen Zahl an Bewerbern ist es relativ unwahrscheinlich, dass einer mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt.“ Die Neuwahlen – hier entscheidet die höchste Stimmenzahl – würden bereits am 31.März stattfinden. „Das wird dann richtig stressig, weil wir an einem Tag die komplette Briefwahl abwickeln müssen, und, und, und.“

Baamanns Horrorszenario wäre es, wenn am Wahltag viele Helfer auf einmal ausfallen würden: „Wir haben schon immer noch drei, vier Leute auf der Notfallliste, aber wenn es hart auf hart kommt, muss der erste, der ins Wahllokal kommt, eben helfen.“ Das sei allerdings in der Vergangenheit kaum bis gar nicht vorgekommen.

„Grad ist es wirklich viel, weil parallel noch die Kommunalwahl läuft“, sagt Baamann. „Da geht es auch um Bekanntmachungen, Fristen, Wahlberechtigungen. Hier wird also auf Hochtouren gearbeitet.“

So laufen die Kandidatenvorstellungen ab

Julia Baamann ist auch für den reibungslosen Ablauf der öffentlichen Kandidatenvorstellungen am 8., 11. und 13. März verantwortlich. „Da gibt es viel Organisatorisches.“ So müssen die Oskar-Mozer-Halle in Herbrechtingen, die alte Turnhalle in Bolheim und die Mehrzweckhalle in Bissingen bestuhlt werden.

Auch das Prozedere muss klar sein: Jeder der neun Kandidaten zehn Minuten Zeit, um sich vorzustellen. „Nur der, der spricht, ist draußen. Die anderen sind in einem separaten Raum. Da halten wir uns an den Gleichheitsgrundsatz“, so Baamann. Thomas Diem, erster Beigeordneter moderiert und wählt bei der Fragerunde die Fragesteller aus, die pro Frage eine Minute Zeit haben. Die Kandidaten hingegen bekommen jeweils zwei zur Beantwortung.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Ende um 23 Uhr. „Wir müssen da einfach einen festen Rahmen vorgeben, sonst werden wir ja gar nicht fertig.“