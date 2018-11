Kreis Heidenheim „So viele Neue wie noch nie“

Kreis Heidenheim / Günter Trittner

Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik in Herbrechtingen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Sie bietet diverse Möglichkeiten, Erzieher zu werden.

Die Nachfrage nach einer Ausbildung im Erziehungsberuf ist hoch. Deshalb hat Direktorin Beate Sorg-Pleitner an der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik derzeit ein volles Haus. 163 von rechnerisch 168 Plätzen in den Kursen sind belegt, dazu kommen noch 32 Berufspraktikanten. „Wir hatten so viele Neue wie noch nie“.

Wenn die Anfragen weiter hoch bleiben, und davon geht die Schulleiterin aus, wird man im kommenden Jahr in der klassischen Ausbildung mit zwei Eingangsklassen starten. „Wir wären dann wieder zweizügig und dies im Jahr unseres 75-jährigen Bestehens.“

Zur wachsenden Attraktivität des Berufs mag beigetragen haben, dass sich die Bezahlung in den vergangenen Jahren erkennbar verbessert hat. Sorg-Pleitner spricht von „gewaltigen Schritten“. Ein anderes ist, dass die staatliche Anerkennung Erzieher nicht mehr nur das Ende des Ausbildungswegs bedeutet, sondern zugleich ein zweites Startbrett ist.

Seit zehn Jahren bereits kooperiert die Evangelische Fachschule mit der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Über den integrierten Ausbildungsgang können angehende Erzieher berufsbegleitend und bei verkürzter Studiendauer den Bachelor in Frühkindlicher Bildung und Erziehung erwerben.

Auch mit der Dualen Hochschule hätte Sorg-Pleitner gern eine solche Kooperation abgeschlossen, zumal Schule und Studienort unmittelbar benachbart sind. Mit dem Wunsch nach einer auch hier verkürzten Ausbildungszeit hat sie sich aber noch nicht durchsetzen können. „Da sind wir leider noch nicht so weit“. Fündig wurde man dagegen bei der Steinbeis Business Academy in Stuttgart, welche auch berufsbegleitend Schülern mit Abitur oder Fachhochschulreife den Erwerb eines Bachelor-Abschlusses möglich macht. Diesmal im Social Management mit der Spezifikation Educational Services. Für Sorg-Pleitner ist das eine ideale Ausgangsbasis, um später im Berufsleben die Leitung größerer Kinderhäuser übernehmen zu können. „Da ist es schon wichtig, wenn bei der Leitung auch eine Erziehungskompetenz verortet ist.“

Auch für Quereinsteiger

Rund ein Drittel der Schüler, welche über die klassische Ausbildung den Erziehungsberuf ergreifen wollen, kommen bereits mit dem Abitur oder der Fachhochschulereife an die Evangelische Fachschule. Bei der Pia-Ausbildung, die auch Quereinsteiger anspricht, liegt der Anteil bei 50 Prozent.

Wenn die Ausbildung reibungslos verläuft, werden nach Berufskolleg und Unterstufe in den ersten beiden Jahren ab dem Oberkurs im dritten Jahr Studium und Erziehungsausbildung verzahnt. Am Ende des vierten Jahres folgt die staatliche Anerkennung im Erziehungsberuf. Im fünften Jahr wird berufsbegleitend am Studienort Plieningen der Bachelor gemacht.