Die Steinheimer Oldtimerfreunde laden wieder zu Ausstellung und Feier auf dem Söhnstetter Festplatz.

Freunde alter und vor allem großer Gefährte dürften am Pfingswochenende in Söhnstetten wieder auf ihre Kosten kommen. Dann laden die Oldtimerfreunde Steinheim wieder zu ihrem Oldtimertreffen ein – und feiern dabei gleich 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass sollen während der Feiern auch gleich die Gründungsmitglieder geehrt werden, und zwar am Samstag um 20 Uhr. Erwartet wird dazu auch Steinheims Bürgermeister Holger Weise zu einem kleinen Grußwort.

Für alle anderen Besucher dürfte aber vor allem das Drumherum wieder am interessantesten sein. Los geht es offiziell am Samstag, 8. Juni, wobei Rolf Frech von den Oldtimerfreunden aus Erfahrung mittlerweile eines weiß: „Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, dass die ersten Übernachter schon am Donnerstag anreisen werden.“ Wie viele Oldtimerfans aus dem ganzen Süddeutschen Raum und darüber hinaus dieses Mal wieder gleich mehrere Tage auf dem Gelände verbringen werden, ist vorher nicht ganz klar. Beim letzten Mal waren es immerhin 34.

Motorräder, Traktoren, Unimogs

Zwischen 150 und 200 Fahrzeuge werden am Wochenende wieder erwartet – vom Motorrad übers Auto bis hin zum Unimog. Die Oltimerfreunde Steinheim haben sich vor allem auf alte Traktoren spezialisiert, von denen ebenfalls wieder etliche ausgestellt sein werden.

Auch dieses Mal soll das Feiern nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen erneut die Mitglieder des Söhnstetter Musikvereins, die sich um die nötige Infrastruktur und die Bewirtung auf dem Festplatz kümmern. Rolf Frech wird dabei nicht müde zu betonen, dass ohne die Unterstützung des Vereins das Oldtimertreffen gar nicht möglich wäre.

Am Samstagabend dann spielen „D’Häckl-Buam“ zur Unterhaltung auf, den Sonntag werden um 11 Uhr der Musikverein Treffelhausen und um 16 Uhr der Musikverein Söhnstetten musikalisch begleiten.

Kulinarisch hat sich der Musikverein dieses Jahr auch etwas einfallen lassen: Für die Besucher wurde extra ein Ochsen-Brater aus Bayern bestellt, der Ochs am Spieß machen wird.

Bildergalerie Großes Oldtimertreffen in Söhnstetten Bilderstrecke öffnen