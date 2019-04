Marcus Weichl arbeitet für Niederstotzingen daran, in der Stadt untergebrachte und wohnende Flüchtlinge in das alltägliche Leben einzugliedern.

Integrationsmanager – so nennt sich die keineswegs leichte Aufgabe, die der 38-Jährige zu seinem Berufsbild gemacht hat. Seit rund einem Jahr ist Marcus Weichl für die Kommunen Sontheim/Brenz und Niederstotzingen in dieser Funktion tätig: Drei Tage die Woche in der Nachbargemeinde und Dienstag sowie Donnerstag in der Stadt. Und auch zuvor arbeitete er schon in der Flüchtlings- und Sozialarbeit bei der Caritas in Ulm in einer Unterbringung. Einen Einblick in seine Arbeit in Niederstotzingen gab Weichl jetzt in der Sitzung des Gemeinderats.

Hauptamtsleiter Andreas Häußler schilderte eingangs, dass der Integrationsmanager Sprechstunden im Rathaus habe, aber auch zu Terminen mit den Menschen vor Ort gehe. Im Hinblick auf die vielen Kontakte, die er unter anderem mit Schulen, Kindergärten, Behörden, Job-Center oder auch dem Arbeitskreis Asyl halten müsse, sagte Häußler: „Weichl muss viel netzwerken.“

„Bürgermeister Bremer sagte bei seinem Amtsantritt, dass Niederstotzingen eine liebenswerte Stadt ist. Ich sehe das genauso“, so der Integrationsmanager. Seine Aufgabe sei ein „niederschwelliges, kultursensibles und freiwilliges Angebot“. Wenn jemand Interesse zeige, erstelle er für ihn einen Integrationsplan.

Schulprojekttage Flucht

Weichl erläuterte dann seine Handlungsfelder und nannte hier als wichtigsten Aspekt die Sprache: „Ohne sie kann die Integration nicht gelingen.“ Dementsprechend lege er viel Wert darauf, dass die von ihm betreuten Menschen die Sprachkurse regelmäßig besuchen. Bedeutend sei auch der Kindergartenbesuch, denn Kinder zwischen drei und sechs Jahren würden die deutsche Sprache sehr schnell lernen. Ähnlich sei es bei der Zusammenarbeit mit der Schule. 2019 seien in der Niederstotzinger Schule zwei Projekttage zum Thema Flucht geplant.

Ein weiterer Aspekt sei im Hinblick auf das Arbeitsleben die Kooperation mit dem Job-Center, die im Integrationsplan abgestimmt werde. Wegen der zu erhaltenden Leistungen müssten die Vorgaben durch die Menschen eingehalten werden. Unterstützung bei der Arbeitssuche gehöre ebenfalls zu seinen Aufgaben bei der Betreuung.

Beratung für helfende Personen im Ehrenamt steht mit auf Weichls Agenda. So laufe es sehr gut mit dem Arbeitskreis Asyl: „Da kann die Stadt drauf stolz sein. Das ist nicht selbstverständlich.“

Andere Aufgaben, die zum Erreichen des Ziels einer funktionierenden Integration beitragen sollen, seien die Einbindung ins gesellschaftliche Leben etwa über Vereine, Hilfe bei der Wohnungssuche oder – bei Menschen, die noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben – auch Beratung über das Asyl- und Ausländerrecht.

Zum Tätigkeitsfeld Gesundheitssystem sagte Weichl, dass es auch bei den Flüchtlingen in Niederstotzingen aufgrund ihrer Erlebnisse traumatisierte Menschen gebe, die an entsprechende Behandlungszentren vermittelt werden müssen. Problem dabei seien die extrem langen Wartezeiten von einem Jahr oder mehr. Und es sei ohnehin schwer, die Leute von ihrer Behandlungsbedürftigkeit zu überzeugen: „Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.“

Seine Arbeit eröffne Fortschritte und Erfolge bei der Integration in allen Bereichen des Lebens. Sie bestimme auch das Selbstwertgefühl der Menschen und biete einen Ort der Begegnung. Es gelinge nicht immer, aber es werde lösungsorientiert gearbeitet.

Blick auf die Statistik

Weichl warf dann einen Blick auf die Statistik in der Stadt. So würden 45 Flüchtlinge in Niederstotzingen wohnen – wenngleich die Statistik aufgrund der Abschiebung einer seiner Meinung nach gut integrierten Familie aus Serbien teils nicht mehr aktuell sei. 29 der Menschen seien männlich, 19 davon wiederum Erwachsene. Von den 16 weiblichen Flüchtlingen sind zehn erwachsen. Während 16 Menschen in einer Anschlussunterbringung leben, wohnen 29 in privaten Mietverhältnissen. An Herkunftsländern erwähnte der Integrationsmanager vorrangig Syrien (25 Personen) und Irak (acht). 30 Menschen hätten eine Aufenthaltserlaubnis, zwei nach Ablehnung ihres Asylantrags eine Duldung.

Von Mai 2018 bis einschließlich Januar 2019 habe er 233 Beratungsgespräche geführt, so Weichl. Die Hauptthemen seien Arbeitsmarkt, Wohnen und Sprache gewesen. Das geforderte Sprachniveau B 1 würden etwa 50 Prozent der Menschen schaffen.

„Für uns ist es jedesmal eine Herausforderung, wenn ein neuer Mensch hierher kommt“, sagte Bürgermeister Marcus Bremer in der anschließenden Diskussion. Weichls Arbeit laufe „sehr ruhig, strukturiert und professionell“ ab. Er erkundigte sich, wie man die Sache in Fällen angeht, bei denen es größere Schwierigkeiten gibt. Es sei wichtig, den Kontakt mit den Menschen zu halten, antwortete der Integrationsmanger – „und zwar kultursensibel“. Dennoch könne nicht davon ausgegangen werden, dass Integration überall gelingt. So gebe es auch in Niederstotzingen eine Familie, bei der er es als schwierig beurteilen würde. „Wichtig ist, dass die Menschen jederzeit beschäftigt sind.“ Man müsse den Weg aus der Perspektivlosigkeit finden. Weichl: „Den Erfolg garantieren kann ich auch nicht.“

Stadträtin Sylvia Bader fragte nach, wann die Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ständen. Zum Einstieg in die Arbeit würden gezielte Maßnahmen angeboten, auch im niederschwelligen Lohnbereich, erklärte Weichl. Auf Manuela Kammerers Frage, wie lange ein Sprachkurs dauere, sagte er, dass bei einem Integrationskurs einschließlich Sprachkurs etwa 600 Unterrichtsstunden zusammenkämen.

Der Gemeinderat nahm dann von Weichls Arbeitsbericht Kenntnis. Der Bürgermeister: „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“