Herbrechtingen Helmut Rein kandidiert für das Bürgermeisteramt

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Als Lehrer und Agraringenieur liegt dem 49-Jährigen die Zukunft der Bildungsstätten und der Landwirtschaft in Herbrechtingen am Herzen, aber auch das Leben an sich.

Ist jemand, der als Lehrer und Agraringenieur tätig ist, nun ein Quereinsteiger oder nicht, wenn es darum geht, Bürgermeister zu werden? Helmut Rein hat dazu eine klare Meinung: „Natürlich kann man das so sehen, aber wer in der Schule das Fach Politik unterrichtet, den kann man genauso gut als kleinen Kommunalpolitiker bezeichnen.“ Auch der gebürtige Lauinger möchte Nachfolger von Stadtoberhaupt Dr. Bernd Sipple werden und hat seine Bewerbung im Rathaus abgegeben.

Viel auf Achse

Bei ihm war es vor allem die schon seit Jahrzehnten politisch engagierte Familie, die ihn letztendlich zu dem Entschluss brachte, zu kandidieren. „Es ist so ein inneres Brennen“, beschreibt der 49-Jährige, dessen Wahlheimat seit etwa zehn Jahren Herbrechtingen ist. Doch Rein ist viel unterwegs: Zum einen unterrichtet er unter der Woche an einem Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen, zum anderen ist er in den Sommerferien meist in Ostdeutschland oder Osteuropa zugegen, um große Landmaschinen zu präsentieren. Zudem hat er ein kleines Photovoltaik-Gewerbe im Landkreis Dillingen angemeldet. Trotzdem bezeichnet Rein die Buigenstadt als seinen Lebensmittelpunkt – nicht zuletzt wegen seiner Partnerin und der fünf Kinder.

„Dadurch, dass ich beruflich immer viel rumgekommen bin, habe ich auch viel Erfahrung gesammelt“, sagt der studierte Agraringenieur. Dieses Wissen wolle er bestmöglich einsetzen, sollte er neuer Bürgermeister werden. „Als Lehrer bin ich tief im Schulwesen drin, was mich auf jeden Fall qualifiziert. Außerdem komme ich aus der Landwirtschaft, wo man nicht um den heißen Brei rumredet. Von daher bin ich auch gut im Kommunizieren und Organisieren“, erklärt Rein.

Höchste Priorität haben für ihn in Herbrechtingen die Schulen und Kindergärten, die er in einem „vernünftigen Zustand“ sehen möchte. Zudem schwebt ihm vor, mehr preiswerten Wohnraum zu schaffen und mehr aus dem für ihn kalt wirkenden Rathausplatz zu machen. Auch die Ortsteile Bissingen und Hausen hat der 49-Jährige im Visier. Sein Stichwort: Schulnahheit. „Man muss die Verbindungen prüfen und mehr Wohnraum schaffen, um zum Beispiel die Anbindung nach Ulm zu verbessern.“

Außerdem schlägt er vor, die Verkehrssituation in der Stadt zu überprüfen und dadurch vor allem „Mischgebiete“ aus Gewerbe und Wohnhäusern wieder „lebenswerter“ zu machen. Im Rathaus würde er stets den Dialog zu den Mitarbeitern suchen und wichtige Belange sowie die Finanzen auch immer persönlich im Auge behalten: „Ich bin schon immer sehr vernünftig mit Geld umgegangen, auch wegen der Landwirtschaft meiner Eltern.“

Auf intensiven Wahlkampf möchte der parteilose Rein hingegen verzichten. „Ich werde vielleicht noch Flyer machen und die in den Briefkästen verteilen.“ Außerdem will er versuchen, bei allen drei Kandidatenvorstellungen anwesend zu sein. „Wenn ich nicht irgendwo im Stau stehe“, witzelt er.