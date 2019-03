Die Rock’n’Punk-Band „Lärmsucht“ spielt am Samstag ihr Abschiedskonzert im Schlicker.

„Lärmsucht“: Die Rock’n’Punk-Band aus Gerstetten spielt am Samstag, 23. März, ab 21 Uhr im Schlicker in Heuchlingen. Schnörkellos, laut und hart, verpackt in mal mehr, mal weniger ernste Texte. Im Schlicker werden die drei Jungs wohl zum letzten Mal die Boxen ächzen lassen, denn das Konzert am Samstag ist zugleich ihr Abschiedskonzert. Mehrere Male brachten sie bereits die Wände des Heuchlinger Kultschuppens zum wackeln und wollen sich nun noch ein letztes Mal die Ehre geben.