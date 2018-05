Lauchheim „La Brass Banda“ beim Festival Schloss Kapfenburg

Lauchheim / HZ

„La Brass Banda“ hat per Handschlag einen Auftritt beim Festival 2018 zugesagt.

Den Bayern von „La Brass Banda“ gefielen Publikum und Kulisse beim letzten Festival auf Schloss Kapfenburg so gut, dass noch am Abend per Handschlag eine Rückkehr für 2018 vereinbart wurde. Im Juli also ist es so weit: Am Mittwoch, 25. Juli, spielt die Band nicht nur das Beste aus zehn Jahren, sondern auch Stücke des aktuellen Albums „Around the world“.

Barfuß und in Lederhosen, zügellos und virtuos – „La Brass Banda“ ist wohl eine der ungewöhnlichsten Blaskapellen Europas. Und eine der erfolgreichsten. Die sieben Musiker vermengen bayerische Volksmusik, Reggae, Brass und Ska-Punk zu einem einzigartigen Sound, der sofort in die Beine geht.

Der Werdegang der Band

2007 von Studenten des renommierten Richard-Strauß-Konservatoriums gegründet, wurde die Band schnell zum Geheimtipp: „Wir kamen von der Musikhochschule, wollten raus aus den Konzertsälen und rein in die Clubs und vor jungen Menschen spielen“, so Bandgründer Stefan Dettl. Dass „La Brass Banda“ mal die größten Hallen füllen, weltweit auf Festivals auftreten und in die Charts vorstoßen würde – daran dachte damals keines der Mitglieder.

Doch bereits ein Jahr später gelang ihnen mit einer musikalischen Pilgerfahrt vom Chiemsee nach Wien der Durchbruch. Auf klapprigen NSU-Mopeds zogen die jungen Musiker los zum Endspiel der Fußballeuropameisterschaft, begleitet nur von einem Traktor, auf dessen Anhänger sie Platzkonzerte gaben.

Auf dem Weg spielten sie sich in die Herzen der Zuschauer – und auf die Bühne des Ernst-Happel-Stadions. Es folgte eine spontane Einladung der EM-Macher, die von der Nachwuchsband gehört hatten. Es folgten Auftritte bei internationalen Festivals, eine Dokumentation und schließlich der Antritt beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2013. „Nackert“ landete dort zwar nur auf dem zweiten Platz – der Song katapultierte die Jungs jedoch endgültig auf die Playlists.

„Wir sind ausgezogen, die Wucht des Blechs zu suchen“, hat Dettl zu den Anfangszeiten einmal gesagt. Sie haben sie gefunden – und mit ihr ein großes Publikum begeistert. Genau das wollen sie auch beim Festival Schloss Kapfenburg. Tickets und Infos gibt es unter Tel. 07363.961817.