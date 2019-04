Im August 2017 landete „Hundling“ zum ersten Mal in den „Top 20“ der besten deutschen Liedermacher. Kurz davor hatte er für seine poetischen Lieder den „Walther-von-der Vogelweide-Preis“ erhalten. Und am Freitag, 3. Mai, wird er ab 20 Uhr nun zu Gast im Kloster sein.

Herbrechtingen. Im August 2017 landete „Hundling“ zum ersten Mal in den „Top 20“ der besten deutschen Liedermacher. Kurz davor hatte er für seine poetischen Lieder den „Walther-von-der Vogelweide-Preis“ erhalten. Und am Freitag, 3. Mai, wird er ab 20 Uhr nun zu Gast im Kloster sein.

„Hundling“, das ist der Münchener Liedermacher, Sänger und Gitarrist Phil Höcketstaller, der sich in seinen humvorvolen und tiefgründigen Songs auf eine Reise von den Giesinger Isarauen, über das Glockenbachviertel und das Olympiastadion hinaus in die große, weite Welt begibt. Das Ganze wird mit einem Sound kredenzt, der in etwa so lässig daher kommt wie ein blaugemachter Spätsommernachmittag und der irgendwo zwischen Folk, Reggae und allerlei Americana zu verorten und in die Melodie an sich verliebt ist.

Nach Herbrechtingen wird Phil Höcketstaller noch zwei Kollegen mitbringen, sodass er, wenn man so will, als Trio zu genießen sein wird.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim und in allen HZ-Geschäftsstellen im Landkreis erhältlich.