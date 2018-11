Dettingen Lindenhalle: Nach zwei Jahren können die Sportler wieder rein

Dettingen / Laura Strahl

Mit dem Albkonzert findet am Samstag, 17. November, die erste Veranstaltung in der neuen Dettinger Lindenhalle statt. Nach mehr als zwei Jahren können dann auch die Sportler wieder in die Halle.

Als im September 2016 mit dem Abriss der Dettinger Lindenhalle begonnen wurde, hatte wohl niemand damit gerechnet, dass sich die Arbeiten derart lange hinziehen würden. Immerhin war die Fertigstellung des Neubaus einst für Ende 2017 angekündigt worden. Tatsächlich ist man aber erst jetzt, nach mehr als zwei Jahren Bauzeit, auf der Zielgeraden: Am heutigen Samstagabend findet mit dem Albkonzert der Musikvereine Dettingen, Heldenfingen, Gerstetten und Gussenstadt die erste Veranstaltung in der neuen Halle statt.

Und auch für die Sportler, die in der Zwischenzeit in andere Hallen ausweichen mussten, ist ein Ende der Durststrecke in Sicht. Wie Bürgermeister Roland Polaschek jetzt bestätigte, kann ab der kommenden Woche in zwei von drei Hallensegmenten trainiert werden. Im dritten Segment an der Stirnseite der Halle, also in Richtung Ort, fehlt aus Kostengründen noch immer der Prallschutz. „Wir wollen deshalb nichts riskieren“, sagt Polaschek. Vor allem im Hinblick auf die Versicherung.

Kein Montagetrupp für den Aufzug

Immerhin: Baurechtlich relevant ist die Prallschutzwand nicht. Einfluss auf die Abnahme der Halle hatte sie also nicht. Wie Polaschek beschreibt, wurden allerdings andere Mängel beanstandet, die nun bis zum 11. Dezember behoben werden müssen. „Es geht um Kleinigkeiten“, sagt der Bürgermeister. Um Schriftstücke etwa, aber auch um den noch immer nicht montierten Aufzug. „Es gibt zur Zeit einfach keine Montagetrupps. Aber ich bin guter Dinge, dass es bis zum 11. Dezember klappt.“

Dass es jetzt überhaupt noch geklappt hat mit der Lindenhalle? Nach dem Kampf um Fördergelder, der Insolvenz des beauftragten Generalübernehmers, teils schwierigen Verhandlungen mit den beteiligten Unternehmen? „Ich bin ganz sicher erleichtert“, sagt Polaschek. „Das war Höchststrafe! Das brauchen wir nicht öfter!“

Kosten: acht Millionen Euro

Und das gilt auch für die Baukosten. Aus den einst angenommenen fünf Millionen Euro an reinen Baukosten seien inzwischen ziemlich genau acht Millionen Euro geworden, so Polaschek. Allerdings beinhalte diese Summe neben den Baukosten noch einiges mehr. Die Aufwertung der Außenanlagen etwa (800 000 Euro), Grunderwerb, Sportgeräte, Inventar, Technik und Anpassungen in der Schule. „Es ist mehr geworden, als wir uns vorgestellt haben“, gibt der Bürgermeister zu. Aber: Ganz so hoch wie manch einer bei Bekanntwerden der Insolvenz zunächst befürchtet hatte, sei die Steigerung dann doch nicht ausgefallen.

Dies, lobt Polaschek, sei auch ein Verdienst des Gerstetter Ortsbauamts. „Die haben das super gemacht, sich richtig reingekniet.“ Keine Frage, dass der Bürgermeister jetzt auf das Urteil der Konzertbesucher am heutigen Abend besonders gespannt ist.