Endo..., was? Viele Frauen können mit dem Begriff Endometriose nichts anfangen. Im Interview spricht Dr. Carina Paschold, die Chefärztin der Frauenklinik am Klinikum Heidenheim, über die Erkrankung.

Frau Dr. Paschold, was ist Endometriose?

Davon spricht man, wenn versprengte Anteile von Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutter zu finden sind. Dieses Gewebe, sogenannte Endometriose-Herde, kann sich in der Harnröhre, der Blase, dem Darm, aber auch in den Eileitern oder Eierstöcken ansiedeln, dort weiterwachsen und auch Knoten bilden.

Woher kommt das?

Das ist noch nicht abschließend geklärt. Im Sommer soll möglicherweise eine Studie veröffentlicht werden. Eine These ist, dass bei manchen Frauen das Menstruationsblut über die Eileiter in die falsche Richtung fließt. Also nicht in die Scheide, sondern in den Bauchraum. Und wenn ich dieses Blut mit den enthaltenen Drüsenzellen im Bauch habe, gibt es Verklebungen, Verwachsungen und Entzündungen.

Endometriose kann unfruchtbar machen. Gleichzeitig wird das Kinderkriegen aber auch als eine Art Therapie vorgeschlagen . . .

Es hat sich gezeigt, dass Afrikanerinnen deutlich seltener an Endometriose erkranken als Kaukasier. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Frauen dort unterschiedlich viele Kinder bekommen. In der Schwangerschaft und oft auch während der Stillzeit menstruiert frau nicht. Wenn also eine Afrikanerin fünf bis sechs Kinder im Leben bekommt und sie stillt, ist die Menge an Menstruationsblut, das potenziell in die falsche Richtung laufen kann, deutlich reduziert. Aber auch das ist bisher nur eine These.

Ist wirklich jede zehnte Frau betroffen?

Ich denke ja. Allerdings macht nicht jede Endometriose auch starke Beschwerden. Aber es scheint zuzunehmen. Wir haben jede Woche etwa zwei Patientinnen mit ungeklärten Schmerzen im Unterbauch, bei denen eine Endometriose ausgeschlossen werden muss. Wir suchen dann bei einer Bauchspiegelung die klassischen Orte ab, wo sich die Endometriose ansiedelt.

Was sind die typischen Symptome?

Schmerzen und Sterilität. Die Endometriose ist zwar gutartig, aber gemein.

Woher kommen die Schmerzen?

Durch die Verwachsungen und Entzündungen. Man kann das mit der Haut vergleichen. Die ist eigentlich weich und elastisch. Wenn man eine Wunde hat und sich Schorf bildet, wird die Stelle starr und hart. Ist etwa die Harnblase von der Endometriose betroffen, ist das wie eine starre Kruste an der Blasenwand. Wenn sich die Blase also mit Urin füllt, kann sie sich nicht mehr ausdehnen. Das tut natürlich weh und darunter leidet die Lebensqualität.

Laut der Endometriose-Vereinigung Deutschland steckt bei 40 bis 60 Prozent der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, eine Endometriose dahinter . . .

Wenn sich der Herd etwa am Eileiter befindet, kommt das befruchtete Ei schlicht nicht mehr durch. Oder der Eileiter ist nicht mehr beweglich genug, um die Spermien zum Ei zu bringen, das befruchtet werden soll.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Die erste Maßnahme ist die Einnahme der Pille. Für Frauen, die schwanger werden möchten, ist das natürlich nichts. Die zweite Möglichkeit ist, dass man die Östrogenbildung hormonell blockiert. Denn Östrogen füttert die Endometriose, das Hormon Gestagen trocknet sie dagegen aus. Diese Behandlung ist aber ein enormer Eingriff, weil die Patientin damit künstlich in die Wechseljahre versetzt wird. Der Königsweg ist aber die operative Entfernung der Herde.

Werden betroffene Frauen häufig nicht ernst genommen?

Das hoffe ich nicht. Aber man sagt, dass Patientinnen oft fünf, acht oder sogar zehn Jahre herumirren, bis die Diagnose klar ist.

Warum ist das so?

Die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Das macht die Diagnose schwierig. Selbst bei einer Bauchspiegelung muss man wirklich ganz genau hinsehen.

Warum haben Frauen überhaupt Schmerzen bei der Periode?

Durch das Abbluten kommt es zu einem gewissen Grad der Entzündung. Außerdem werden Botenstoffe freigesetzt, die Schmerzen aktivieren können. Diese Schmerzbotenstoffe sorgen dafür, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht. Dabei wird ihre Schleimhaut in Form der Menstruationsblutung abgestoßen, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist.

Warum kann man auch Schmerzen im Rücken haben?

Weil in dieser Region viele Nerven verlaufen.

Wie schnell sollte man zur Schmerztablette greifen?

Heutzutage kollabieren viele junge Mädchen mit 15 oder 16 bei der Periode. Da empfehle ich auf jeden Fall, frühzeitig zu antientzündlichen Mitteln, wie etwa zu Ibuprofen, zu greifen. Das muss man dann ein oder zwei Tage nehmen und dann ist es gut.

In Ländern wie Japan oder Taiwan ist es anerkannt, sich aufgrund von Regelschmerzen krankschreiben zu lassen. Was halten Sie davon?

Es passiert immer wieder, dass wir verzweifelte Frauen haben, weil die Schmerzen Auswirkungen auf den Beruf haben. Aber das sind meist Endometriosepatientinnen. Eine Krankschreibung ist gerechtfertigt, wenn man körperlich so beeinträchtigt ist, dass man der geforderten Tätigkeit nicht mehr nachkommen kann.

Leiden eigentlich alle Frauen an Regel-

schmerzen?

Nein. Bewegung kann dagegen helfen.

Nicht die Wärmflasche?

Zur Vorbeugung hilft Bewegung. Etwa dreimal pro Woche Joggen oder Schwimmen.