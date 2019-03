Die „Groovin Bastards“ und der „Brenztown Blues Club“ geben am 30. März in der Hammerschmiede ein gemeinsames Konzert.

Am Samstag, 30. März, findet im Rahmen der Reihe „Kult-Ursprung“ ein Doppelkonzert in der Königsbronner Hammerschmiede statt. Insgesamt 14 Musiker werden dabei ab 20.30 Uhr gemeinsam auf der Bühne stehen und Blues, Soul, Funk und Rock mit Leidenschaft zelebrieren. Zu diesem besonderen Konzert mit den „Groovin' Bastards“ und dem „Brenztown Blues Club“ lädt der Musikverein Königsbronn.

Den Auftakt des Abends machen die sieben Musiker der Band „The Brenztown Blues Club“. Die Mitglieder der Band spielen, lieben und leben den Blues. Nun kommt die Gruppe zum ersten Mal in die Hammerschmiede, also an den Ursprung der Brenz. Wenn die sieben Spieler ihr Ding machen, entsteht eine seltsame Magie, die den Zuhörer in ihren Bann zieht.

Den zweiten Teil des Abends bestreitet dann die ebenfalls siebenköpfige Mini-Bigband „Groovin' Bastards“. 2016 gegründet, zeichnet sich die Band durch ihren furios aufspielenden Bläsersatz, vier Solosänger, virtuose Harmonik sowie einem mitreißenden Groove aus. Ob Ray Charles, James Brown, Jan Delay oder Bruno Mars – die Songauswahl würde sich in jeder Jukebox gut machen. Geboten wird eine freche Melange aus Swing mit Reggae, Soul, Pop, Ska, Rock und Blues. Wenn die sieben „Bastards“ loslegen, wippt so mancher Fuß und schnippt auch mal der ein oder andere Finger.

Wie es sich für ein Doppelkonzert gehört, begeben sich zum Ende hin die Mitglieder beider Bands auf die Bühne der altehrwürdige Hammerschmiede. Einlass ab 19.30 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.