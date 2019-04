Um wirklich zu gruseln, ist die Geschichte zu bekannt. Und so ist die Stephen-King-Neuverfilmung nur ein typisches Genrewerk.

30 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Romanerfolg des Horrorspezialisten King erstmals ins Kino kam. Überzeugen konnte die Umsetzung von Regisseurin Mary Lambert nicht, dennoch gab es einst sogar eine Fortsetzung. Die Zeit könnte also durchaus reif sein für einen filmischen Neuansatz, und so ist der neue „Friedhof der Kuscheltiere“ von Kevin Kölsch und Dennis Widmyer jetzt auf der Leinwand zu erleben. Geblieben ist der Ramones-Song „Pet Sematary“, wenngleich diesmal von anderen Musikern interpretiert.

Soundmäßig auf aktuellem Stand, düsterer als das Original und in Bezug auf Drastik heutigen Sehgewohnheiten angepasst, macht es das neue Horror-Epos trotzdem nicht besser als damals. Zu sehr ist wieder ein reines Genrewerk entstanden, das mit typischen Schock-Versatzstücken arbeitet und dem stereotype Charaktere als Protagonisten dienen.

Eine Familie aus der Großstadt zieht es in die vermeintliche Geruhsamkeit des Landlebens in einem abgelegenen Haus. Als der zur Familie gehörende Kater ums Leben kommt und Tochter Ellie unglücklich ist, wagt der Vater sich auf okkultes Terrain: Vom Nachbarn erfährt er von einem Haustier-Friedhof, von dem nach der Beisetzung die Toten zurückkehren. Als das bei dem Kater tatsächlich funktioniert und Ellie bei einem Verkehrsunfall getötet wird, kommt es, wie es kommen muss. Großes Problem: Die Rückkehrer aus dem Totenreich sind in ihrem Wesen zur Aggressivität verändert.

Banaler Spuk

Ansatzpunkte für einen originellen Umgang mit dem Stoff gäbe es genug – immerhin prallen mit dem rationalen Vater, einem Arzt, der den Tod für das endgültige Ende hält, und der christlich-religiösen Mutter doch extreme Weltsichten aufeinander. Genutzt wird dies hier aber nur am Rande. Auch das emotionale Dilemma der Figuren erhält zu wenig Raum: Die wesentliche Frage der Menschen über ein Leben nach dem Tod wird für einen allzu geradlinigen Thriller zum primitiven Spuk banalisiert.

Blutige Konfrontationen mit heftigen Szenen sollen am Ende die bestehende Oberflächlichkeit überdecken. Es bleibt dann aber nur noch eine müde Zombie-Show übrig. Das Landleben ist eben wohl doch nichts für Großstädter.

Auch englische Fassung; Kino-Center, ab 16