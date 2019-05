Für die 29-jährige Evamaria Haberbusch war es nicht leicht, im Berufsleben Fuß zu fassen. Auf dem Biohof der Familie Bosch im Eselsburger Tal hat sie nun ihren Platz gefunden.

Dieses Lächeln, es spricht Bände. Es gehört Evamaria Haberbusch, einer jungen Frau, die einen steinigen Weg ins Berufsleben hinter sich hat. Doch nun ist sie „endlich angekommen“, wie sie selbst sagt – auf dem Biohof der Familie Bosch im Eselsburger Tal. Die 29-Jährige hat etliche Maßnahmen mitgemacht und dabei eine erstaunliche Entwicklung durchlaufen.

Ihre neue Arbeitgeberin, Ingeborg Bosch, erzählt: „Als du das erste Mal zu uns gekommen bist, warst du extrem ruhig, scheu, zurückhaltend, ja fast ängstlich. Hast wenig geredet. Heute bist du wie ein neuer Mensch. Du berätst Kunden, gehst selbstverständlich ans Telefon und bist eine tolle Hilfe im Büro.“ Haberbusch strahlt. Ein wenig zurückhaltend ist sie immer noch. Beim Erzählen schweift ihr Blick gerne noch auf den Boden. Aber sie ist stolz darauf, was sie erreicht hat.

„Salo“ als Vermittler

Zu verdanken hat sie das in erster Linie sich selbst, – weil sie nie aufgehört hat, an sich zu glauben – aber nicht zuletzt auch ihrer Betreuerin vom Jobcenter Heidenheim, Melanie Rube. Gemeinsam haben sie nach Lösungen gesucht und 2017 mit „Salo“ auch die passende gefunden.

Dabei handelt es sich um eine Firma, die in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen dabei hilft, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Ich wurde zum ersten Mal gefragt, was mir eigentlich gefallen würde“, sagt Haberbusch freudig. Bauernhof und Tiere lautete damals ihre Antwort. „Bei den Maßnahmen zuvor war es immer so, dass eben ein Praktikumsplatz gesucht wurde, egal, ob er mir gefallen hat oder nicht.“

Die Möglichkeit, draußen zu arbeiten

Begonnen hat der Werdegang der 29-jährigen Herbrechtingerin nach ihrem Hauptschulabschluss mit einer Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin. „Das hat Spaß gemacht, war mir aber von der Theorie her einfach zu schwer.“ Es folgte der Abbruch.

Nach diversen Maßnahmen fand sich ein Ausbildungsplatz als Fachlageristin, doch „das war eine normale Berufsschule, das habe ich nicht geschafft“. Über die Evangelische Gesellschaft (Eva) Heidenheim konnte sie schließlich dieselbe Ausbildung noch einmal beginnen, aber unter anderen Voraussetzungen: „Das war auf drei Jahre angesetzt und wir waren nur sieben Leute in der Klasse.“ Und so schaffte sie den Abschluss.

„Aber Lageristin ist für dich einfach nicht das Richtige. Du musst die Möglichkeit haben, auch mal draußen zu arbeiten“, sagt Bosch entschieden. Haberbusch stimmt nickend zu. Sonne und frische Luft tun ihr gut, insbesondere was ihre Gesundheit angeht. Denn vor fünf Jahren wurde bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert. „Mir geht es gut. Nur körperlich kann ich eben oft nicht so, wie ich es gerne hätte. Mir fehlt die Energie“, erklärt sie. Die 29-Jährige geht ganz offen damit um. Bisher habe sie nur einen Schub gehabt und das sei der gewesen, bei dem die Krankheit festgestellt wurde. Doch auch das schreckte sie nicht ab, weiterhin nach ihrem Traumjob zu suchen.

Stück für Stück näherte sie sich ihrem Ziel, vom Praktikum über die Probebeschäftigung bis zur Festanstellung in der Biotal-Hofgemeinschaft. „Es ist auch für mich toll zu sehen, wie sich Frau Haberbusch entwickelt hat“, sagt Rube vom Jobcenter. „Wenn sie da so im Hofladen steht und mit den Kunden ein Verkaufsgespräch führt. Beeindruckend. Das hätte am Anfang keiner von uns gedacht.“

Erneut nickt Haberbusch: „Nein, wirklich nicht. Das hat sich alles einfach so entwickelt. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir Büroarbeit Spaß machen könnte.“ Doch Renate Pfisterer, mit der sie dort zusammenarbeitet, ist zum Vorbild für sie geworden: „Von ihr kann ich so viel lernen und mir so viel abschauen – vor allem beim Telefonieren. Allgemein fühle ich mich hier einfach wohl. Die Mitarbeiter und das Klima sind toll.“

Langsam, aber stetig

Das spürt man auch, wenn sich Bosch und Haberbusch unterhalten. Boschs Sohn Christoph sagt: „Es ist schön, dass wir hier Menschen eine Möglichkeit geben können, sich langsam zu entfalten.“ Eben dieses langsam war für Haberbusch enorm wichtig. „Ich konnte mir alles anschauen, alles ausprobieren und reinwachsen.“ Alles lief ganz flexibel, ohne Druck. Ingeborg Bosch erzählt: „Beim Melken zum Beispiel, da hatte ich das Gefühl, das passt nicht so. Da muss man sehr früh aufstehen und es ist auch körperlich nicht ohne. Dann haben wir einfach nach was anderem gesucht.“ Was Haberbusch auch gut gefällt: „Ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.“

Und diesen Weg fährt sie jeden Tag gerne, weil sie ihren Platz gefunden hat. „Ich wünsche mir, dass ich bleiben und noch viel mehr lernen darf“, sagt Haberbusch bescheiden. Mit ihrer Geschichte möchte sie eine Motivation für diejenigen sein, die sich in Sachen beruflicher Zukunft bereits aufgegeben haben: „Man darf nie aufgeben. Irgendwo geht immer ein Türchen auf.“

