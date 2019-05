Die Ostalb-Arena wird am Freitag, 7. und Samstag, 8. Juni, in eine große Konzertarena verwandelt.

Aalen. Die Ostalb-Arena wird am Freitag, 7. und Samstag, 8. Juni, in eine große Konzertarena verwandelt. Mit Musiker und Bands wie „Münchener Freiheit“, Vanessa Mai, Michelle, „DJ Ötzi“, Anna-Maria Zimmermann, Markus Becker und Vincent Gross wird am 7. Juni eine Schlagerparty gefeiert. Am 8. Juni kommen die Stuttgarter Hip-Hop-Stars „Die Fantastischen Vier“ ins Stadion.

„Die Fantastischen Vier“ haben den deutschen Hip-Hop entscheidend geprägt, wenn nicht sogar in seinen Grundfesten mitbegründet. Was Ende der 80er als Spaßprojekt begann, wurde für die Sprachakrobaten schnell Ernst. Man könnte meinen, dass die vier Musiker nach 29 Jahren Bandgeschichte langsam alles erreicht hätten – aber sie haben offenbar immer noch etwas zu sagen. Und das wollen sie am 8. Juni in Aalen unter Beweis stellen.