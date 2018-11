Niederstotzingen Agrar-Abend: Auch der Klimawandel war ein Thema

Niederstotzingen / Klaus-Dieter Kirschner

In Niederstotzingen plädierte Landwirtschaftsminister Peter Hauk für Holz als Hauptbaustoff. Große Kritik äußerten die Redner an der Landeswasserversorgung beim Thema Düngen.

Einig waren sich Niederstotzingens Bürgermeister Marcus Bremer, Christian Ziegler als Vorsitzender des Kreisbauernverbands und Landwirtschaftsminister Peter Hauk in ihrer massiven Kritik an der Landeswasserversorgung (LW). Beim Agrar-Abend der Volksbank Brenztal in der überraschend nicht vollbesetzten Stadthalle Niederstotzingen am Dienstagabend wurde es als „No Go“ bezeichnet, dass sich die LW in puncto Wasserschutz an der Politik vorbei direkt an Brüssel wendet.

In seinem Grußwort wehrte sich der Bürgermeister, denn für die Ausweitung der Wasserschutzzone müsse Niederstotzingen („Unser gutes Wasser versorgt im Großraum Stuttgart drei Millionen Menschen“) gewaltige Einschränkungen schlucken und habe dafür nicht die geringste Entschädigung bekommen. Dass die Nitratwerte im Wasser steigen „ist doch nicht unser Problem allein“. Bremer: „Unsere Landwirte sind nicht allein schuld an gestiegenen Werten.“

Plädoyer für Digitalisierung

„Wie lange müssen wir noch warten, bis alles schneller geht?“, fragte Christian Ziegler in die Runde und zielte damit auf Digitalisierung und Internet. Er unterstrich auch, dass die Landwirte schon seit 1988 aktiven Umweltschutz betreiben und mit der neuen Düngeverordnung (2017) zusätzliche Auflagen erfüllen und Kosten tragen müssten. Die Bauern würden wegen der durch die Landeswasserversorgung „erzwungenen neuen Auflagen einen finanziellen Ausgleich erwarten“.

Die Botschaft seiner Vorredner hatte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) verstanden. In fast einstündiger Rede machte er zunächst deutlich, warum es einen Landwirtschaftsminister und keinen Handwerksminister gibt: „Die Menschen leben von den Erzeugnissen der Landwirte und deshalb ist es modern und richtig, dass die Landwirtschaft eine gesamtpolitische Aufgabe ist.“

Der Politiker kam auf den Klimawandel zu sprechen und sagte, dass „durch mehr Forschung nutzbare Sorten gefunden werden, die verstärkt Regen- oder Trocken- und Hitzeperioden ertragen“. Hauk: „Die Landwirte sind nicht allein schuld am Klimawandel. Wir alle sind es. Der Staat will Hilfe zur Selbsthilfe leisten.“ Er sprach sich für eine Mehrgefahren-Versicherung aus und wünschte sich den Bauernverband mit im Boot, wenn es die Neugestaltung der europäischen Agrarpolitik zu entscheiden gelte.

Hauk verteidigte die Holzbau-Initiative der grün-schwarzen Landesregierung: Durch die Nutzung von Holz als Baustoff werde Kohlendioxid-Ausstoß eingespart. Inzwischen würden ein Drittel der neuen Gebäude aus Holz errichtet. Der Politiker befürwortete die Digitalisierung. Das Land stelle eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die Kommunen müssten beim Internet-Ausbau nur zugreifen. Die Digitalisierung erlaube mittelständischen Landwirten einen präzisen Einsatz der Technik, um eine Überdüngung zu vermeiden.

Und die Insekten? Dass diese immer weniger werden, sah Minister Hauk nicht durch den „Pflanzenschutz der Bauern“ verursacht. In erster Linie passiere das durch die „Lichtverschmutzung“ der Städte (also durch Einsatz von Leuchtkörpern, die haufenweise Insekten anlocken). „Fortschritt ist doch etwas Positives und führt zu besseren Lebens- und Umweltbedingungen“, zeigte sich der Redner überzeugt und prophezeite: „In etwa 30 Jahren gibt es keine großen Unterschiede mehr zwischen Bio und konventionell erzeugten Lebensmitteln.“

Nitrat als Problem

Ausführlich äußerte sich Hauk schließlich zum Thema Nitrat: Zehn Prozent der Flächen im Lande seien davon betroffen. Niedersachsen liege mit 60 und Nordrhein-Westfalen mit 50 Prozent an der Spitze. Die LW habe mit ihrem Vorstoß in Brüssel die Landwirte konterkariert und wieder und wieder erklärt, dass die Landwirte schuld seien. Der Minister: „Lassen wir doch bitte die Kirche im Dorf.“ In extremen Trockenjahren sei die Nitratbelastung im Oberboden besonders hoch und im Unterboden erst, wenn es massiv geregnet habe. „Das Donau-Hürbe-Projekt war ein gutes Projekt und wurde jetzt erst durch die EU notifiziert. Es gilt aber nicht für die Zukunft.“ Der LW warf Hauk „eine dubiose Rolle“ vor: „Wer wirklich etwas erreichen will, muss das mit den Bewirtschaftern und der Politik tun.“

Letztes Thema waren die Biber. Der Minister befürwortete eine Ausnahmeregelung, die im begrenzten Umfange eine Reduzierung des Aufkommens der Nagetiere dort vorsieht, „wo sie zur Gefahr für die Menschen und die Umwelt werden“. Ein klares Nein sagte Peter Hauk zum „bloß abschießen und wegwerfen“.

Eröffnet worden war der Abend durch einen vielbeklatschten folkloristischen Auftritt der Hohenmemminger Goißlschnalzer und der Fidelen Melkkübel. Gisela Ihle hatte den Verein für landwirtschaftliche Fachbildung vorgestellt und Jürgen Edel hatte als Vorstandsvorsitzender der Volksbank den Agrar-Abend eingeleitet.

Vom Förster zum Minister

Peter Hauk, 57 Jahre alt, wird meistens ganz einfach als „Landwirtschaftsminister“ betitelt. Sein Ministerium in Stuttgart hat hingegen einen eher sperrigen Namen: Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

In Walldürn wurde Hauk geboren, absolvierte nach dem Abitur seinen Wehrdienst. Der Katholik und Vater dreier Kinder studierte Forstwirtschaft in Freiburg und schloss dieses Studium mit der großen forstlichen Staatsprüfung ab. Von 2002 bis 2005 leitete er das Forstamt Adelsheim.

Von 2005 bis 2010 war Hauk, der seit 1992 dem Landtag angehört, schon einmal Landwirtschaftsminister. Als Vorsitzender der CDU Nordbaden erlangte er Popularität.