Am Sonntag, 7. April, wird das „Cultura“-Kammerorchester Heidenheim unter Leitung von Horst Guggenberger um 18 Uhr zu Gast in der Sontheimer Kirche Mariä Himmelfahrt sein. Auf dem Programm stehen „Adagio und Fuge c-Moll“ von W. A. Mozart ebenso wie „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn. Pfarrer Reiner Stadlbauer wird zu den einzelnen Sätzen kurze Meditationstexte sprechen. Als letztes Stück wird das „Air“ von J. S. Bach zur Aufführung kommen.