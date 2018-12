Herbrechtingen/Leboudi Kindergarten der Patenschule in Kamerun braucht Unterstützung

Herbrechtingen/Leboudi / Elena Kretschmer

Der Förderverein der Bibrisschule Herbrechtingen möchte der Einrichtung in Leboudi mit Spenden helfen, da es an Tischen und Stühlen fehlt.

Emotional war für Petra Zeiner schon ihre erste Reise nach Kamerun. Im Jahr 2016 besuchte sie Patenschule Nummer eins der Herbrechtinger Bibrisschule in Nguinda. Nun ging es für die Lehrerin und Initiatorin des Projektes zum zweiten Mal nach Afrika, genauer gesagt nach Leboudi, wo sich Patenschule Nummer zwei befindet. „Das war nochmal ein ganzes Stück emotionaler“, so die 60-Jährige. „Was aber vor allem daran lag, dass wir noch näher am Geschehen dran waren und noch mehr mitbekommen haben.“ Denn Serge Lemana Oyono, Diplomat und Kontaktperson vor Ort, hatte die fünfköpfige Delegation aus Deutschland quasi in seine Familie auf- und an die Hand genommen. „Wir haben bei ihm gegessen und er hat uns überall hin begleitet“, so die Lehrerin.

Bei der Vielzahl von Eindrücken setzten Zeiner besonders die Zustände im zur Schule gehörenden Kindergarten zu. „Das sind Bretterverschläge ohne Fenster, in denen die Kinder unterrichtet werden“, beschreibt Zeiner. Im Inneren gebe es lediglich eine Tafel und ein paar Tische und Stühle, die allerdings bei Weitem nicht für alle 60 Kinder reichen. „Die, die keinen Stuhl haben, sitzen eben auf dem Boden. Immerhin haben sie einen Teppich ausgebreitet.“

Ein Weihnachtsgeschenk

Zustände, so Zeiner, die in Deutschland schlichtweg unvorstellbar sind, und die sie und der Förderverein Patenschule Kamerun gerne verbessern würden. „Serge hat einen Schreiner organisiert, der bis Weihnachten neue Tische und Stühle für den Kindergarten fertig machen will.“ Damit das Weihnachtsgeschenk für die Kinder aber rechtzeitig fertig wird, fehlt es noch an Spenden. „Wir haben hier schon einiges bewegt – eine Photovoltaikanlage gebaut, ein Gebäude saniert. Aber der Kindergarten hat jetzt ganz klar Priorität.“

Zudem sammelt die Initiatorin auch Verbandsmaterial. „Wir haben vor Ort ein Krankenhaus besucht. Der Doktor, den wir dort getroffen haben, war sehr deutlich. Wenn sie kein Material haben, müssen sie die Menschen sterben lassen.“ Und das will Zeiner unter allen Umständen vermeiden. Zwei Pakete mit Verbänden sind bereits auf dem Weg nach Kamerun. Die 60 Euro Porto hat Zeiner aus ihrer eigenen Tasche bezahlt. „Ich wäre froh, wenn sich für die nächsten Sendungen ein paar Paket-Paten finden würden“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Im Gedächtnis blieb Petra Zeiner außerdem die Begegnung mit einer Frau in einem Dorf nahe der äquatorialguineischen Grenze. Die Einwohner waren gerade mit der Kakaoernte beschäftigt, als die Deutsche mit der Afrikanerin ins Gespräch kam. „Irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich ihr erklären kann, wie Schokolade schmeckt. Da war ich baff. Die Frau erntet seit vierzig Jahren Kakaobohnen, hat aber noch nie Schokolade probiert.“

Stets positiv gestimmte Menschen

Neben all dem Elend, das der 60-Jährigen begegnete, blieben auch positive Eindrücke: „Die Leute da sind so glücklich, mit dem, was sie haben. Die Kinder freuen sich, weil sie überhaupt zur Schule gehen können. Der Schulleiter kam aus dem Strahlen nicht mehr raus, weil wir ihm ein Kletterseil mitgebracht haben.“ Außerdem hatten Zeiner und ihre vier Begleiter Lea Gräß, Wolfram Galgenmüller, Stefan Häfner und Frank Metzger Fußbälle, Trikots, Spielsachen und 1000 Euro im Gepäck. Für sie richtete die Schule auch eigens ein kleines Fest aus, um sich bei den Helfern zu bedanken. „Sie waren so happy, dass wir da waren und der Schulleiter hat nur immer wiederholt: ,Bitte vergesst uns nicht'.“

Als kleines Dankeschön an alle Spender und die Schüler der Bibrisschule brachte Zeiner zudem Briefe der Schulkinder aus Leboudi mit. Und auch der nächste Besuch steht quasi schon fest: „So wie es aussieht, behalten wie den zwei-Jahres-Turnus bei. Aber nächstes Jahr möchte ich Serge zu uns einladen. Der war noch nie außerhalb seines Heimatlandes.“