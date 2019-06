Die fetten Jahre sind zumindest aus ökonomischer Sicht auch in Steinheims Wald erst einmal vorbei: Trockenheit, Orkane, Käfer und schlechte Preise machen ihm und der Gemeinde zu schaffen.

Nun ist Steinheims Revierförster Andreas Kühnhöfer beim besten Willen kein Pessimist oder Schwarzmaler. Entsprechend entspannt informierte er in der jüngsten Sitzung auch die Gemeinderäte über den Forstbericht 2018. Und das, obwohl der eigentlich alles andere als gut aussieht.

Das vergangene Jahr war geprägt von zwei Orkanen, die für rund 1000 Festmeter Sturmholz sorgten. Das sind immerhin zehn Prozent des gesamten Holzeinschlags. „Der Sommer war insgesamt viel zu heiß und zu trocken“, so Kühnhöfer. Das Ergebnis: eine große Menge Käferholz. „Ich bin seit 30 Jahren in diesem Beruf und auch für mich war es neu, dass der Borkenkäfer in einem Jahr drei Generationen ausbildet.“ Bislang, so der Förster, sei im September nach der zweiten Generation Schluss gewesen.

Konstant negativ

Auch der Holzmarkt sei mittlerweile ungewöhnlich konstant – und zwar im negativen Sinne: Bislang habe man immer damit rechnen können, dass er sich im Sommer etwas erholt. „Dieses Mal kamen aber aus Mitteldeutschland und aus dem Osten riesige Mengen Käferholz auf den Markt.“ Die Folge: Preise im Sinkflug. Die Steinheimer Förster reagierten darauf auf einen verminderten Einschlag: Nur 81 Prozent der ursprünglich vorgesehenen Menge wurde eingeschlagen. „Ganz einfach deshalb, weil wir das gute Holz nicht zu Schleuderpreisen verkaufen wollen.“

Angesichts dieser Fakten und Entwicklungen stellte sich auch für die Gemeinderäte die Frage, was vom laufenden Jahr zu erwarten ist. Bereits jetzt habe man 700 Festmeter Sturmholz. Auf der anderen Seite seien rund 50 Prozent des Holzes bereits eingeschlagen und auch weitestgehend vermarktet. „Derzeit haben wir einen Einschlagstopp verhängt“, sagt Kühnhöfer. Der Grund: erneut große Sturmholzmengen aus Mittel- und Osteuropa, die die Preise drücken.

Die spannendste Frage wird sein, was der Borkenkäfer in den kommenden Monaten macht. „Der Niederschlag der vergangenen Wochen hat zwar etwas Entspannung gebracht“, so der Revierleiter. „Aber wir müssen sehen, was der Sommer bringt.“

Ähnlich sah das auch Oberforstrat Pascal Hecht, der gemeinsam mit Kühnhöfer zur Sitzung gekommen war. Auf die Frage, wie man in den kommenden Wochen bezüglich des geplanten Holzeinschlags verfahren werde, zeichnete er ein sehr plastisches Bild: „Im Grunde genommen werden wir mit gezogener Handbremse und auf Sicht im Wald unterwegs sein.“

Gemeindewald Käferproblem ist kaum in den Griff zu bekommen 2019 ist nicht die Frage, ob der Borkenkäfer auftreten wird, sondern wie schlimm es wird. Den Bäumen könnte jetzt nur noch viel Regen helfen.

Stadtwald Bäume von Burglind und Borkenkäfern geplagt Die Aussichten im Wald sind alles andere als rosig: Während die Bäume unter Trockenheit und Schädlingsbefall leiden, ist auch die ökonomische Situation angespannt.