Die Situation in den Teilorten ist entspannt. In Gerstetten gibt es dagegen zu wenig Kindergartenplätze. Insgesamt wird die Betreuung etwas teurer.

Genügend Plätze in den Teilorten, zu wenige in Gerstetten. Auf diesen Nenner lässt sich die Situation in Sachen Kinderbetreuung bringen. Und dieser Trend soll anhalten. In den Teilorten sinkt der Bedarf, im Hauptort steigt er. „In den Teilorten ist die Situation entspannt“, so Claudia Matzkovits in der Sitzung des Gemeinderats. Für Gerstetten dagegen sieht sie Handlungsbedarf. Für Kinder unter drei Jahren sei das Angebot ausreichend. Anders bei den über Dreijährigen. Für das Kindergartenjahr 2019/2020 gibt es für sie im Hauptort 185 Plätze (Gesamtgemeinde 383), der Bedarf liegt jedoch bei 236 (Gesamtgemeinde 414). Der Mangel an Plätzen werde aktuell abgefedert durch den längeren Verbleib in Krippengruppen, die Unterbringung im Kindergarten Heldenfingen oder in Einrichtungen außerhalb der Gemeinde. Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern sei jedenfalls eingeschränkt.

Neue Gruppe in der Schulstraße

Um das zu ändern, wird es ab September eine dritte Gruppe im katholischen Kindergarten St. Katharina in der Schulstraße geben. Doch laut Claudia Matzkovits reicht das mittel- und langfristig nicht aus. Auch 2020/2021 müssten zusätzliche Plätze geschaffen werden. Denn nach Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes rechne man landesweit mit einer steigenden Kinderzahl – aufgrund von Neubaugebieten und Migration aus Osteuropa. „Wir dachten lange, dass eine zusätzliche Gruppe ausreichen wird“, sagte Bürgermeister Roland Polaschek. Aber man habe in Gerstetten einen merklichen Zuzug aus Osteuropa. „Wenn der allgemeine Trend so weitergeht, brennt ab 2020 die Hütte. Deshalb sollten wir so schnell wie möglich eine weitere Gruppe installieren.“ Man habe vorsorglich das Gebäude in der Schulstraße 12 erworben. Das Gebäude werde abgebrochen und dem Außenbereich des Kindergartens St. Katharina zugeordnet.

„Überall, wo wir keine Bauplätze verkaufen, gehen die Kinderzahlen zurück“, glaubte Hans Mailänder (Grüne) aus der Bedarfsplanung herauszulesen. Er mahnte an, darauf zu achten, dass Bauwillige auch in den Teilorten aktiv werden könnten. Zudem bezweifelte er, ebenso wie Frank Schied (FWV), eine starke Zuwanderung in den kommenden Jahren. „Das gilt für Ballungsräume, aber nicht fürs platte Land.“

Ebenso kritisierte Mailänder, dass in den Kindergärten vormittags 25, nachmittags aber oft nur drei Kinder betreut würden. „Es kann nicht sein, dass die Kindergärten nachmittags leer stehen.“ Er sprach sich für eine stundenweise Belegung nach schwedischem Modell aus. „Es gab die Diskussion, ob die Kindergärten nachmittags in den Teilorten geschlossen werden sollen“, so Matzkovits. „Danach waren sie nachmittags aber komischerweise voll.“ Sie beruhigte: Wenn weniger Kinder betreut werden, werde auch der Personalschlüssel angepasst.

Ein flexibles Betreuungsangebot wertete Werner Häcker (FWV) als das wichtigste Argument für Leute, an einen Ort zu ziehen. „In diesem Bereich muss man topfit sein. Und wir haben die Räumlichkeiten in der Schulstraße, warum sollen wir nicht noch eine Gruppe einrichten?“ Noch wurde nichts entschieden. Stattdessen soll erneut und ergebnisoffen darüber diskutiert werden.