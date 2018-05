Zöschingen 60 neue Urnengräber fertiggestellt

Zöschingen / hz

Auf dem Zöschinger Friedhof wurden für 100 000 Euro Umgestaltungsarbeiten unternommen.

Die Umbauarbeiten am Friedhof wurden abgeschlossen. Seit 2014 wurde mit Landschaftsarchitekt Johannes Amthor geplant. Durch die Veränderung in der Friedhofskultur und nicht ortsnah wohnende Hinterbliebene war die Nachfrage nach leicht zu pflegenden Urnengrabstätten angestiegen.

Es wurden 20 Urnengräber mit Stahlrahmen und Eingrünung im Haupteingangsbereich angelegt. „Von einer Errichtung von Urnenwänden wurde abgesehen, um leere Flächen wieder zu nutzen“, sagte Steinwinter. Stufen wurden abgebaut, um den Friedhof barrierefrei zu machen.

Im südlichen Teil wurde ein Urnengemeinschaftsgrabfeld mit 40 Grabstellen und Namenssteinen angelegt. „Auf diesem Grabfeld ist auch eine anonyme Bestattung möglich“, so Steinwinter. Heidenheimer Firmen waren an den Umbauten beteiligt. Die Gesamtkosten betrugen rund 100 000 Euro. 14 Erdurnengräber werden später noch gebaut, da noch Erdgräber in dem Bereich liegen. Der Einweihungsgottesdienst mit Prozession zum Friedhof findet am Sonntag, 27. Mai, um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin statt.