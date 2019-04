Die Deutsche Reihenhaus AG will auf einem ehemaligen Industriestandort an der Brenz 51 Reihenhäuser errichten.

Auf 24 000 Quadratmeter dehnt sich das Grundstück vom Ufer der Brenz in Richtung der Straße am Saum aus. Es ist ein alter Industriestandort in Herbrechtingen und es hat Perspektiven für eine ganz neue Zukunft. Ein Investor aus Köln scheint das Liegelind-Areal aus seinem Dornröschenschlaf wachküssen zu wollen. Konkret ist es die Deutsche Reihenhaus AG mit welcher die Stadt über einen Verkauf einer Teilfläche verhandelt.

Wie Beigeordneter Thomas Diem bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte, möchte das Unternehmen auf einer Fläche von 14 000 Quadratmetern 51 Reihenhäuser erstellen. Wie der Name des Investors nahelegt, ist das Wohnbauunternehmen auf Reihenhäuser spezialisiert und bietet diese in drei standardisierten Größen an. Im näheren Umkreis hat die Deutsche Reihenhaus AG bereits in Aalen und in Illertissen gebaut.

Zufälliges Aufeinandertreffen

Dass nun Herbrechtingen ins Kalkül gekommen ist, ist laut Diem eher einem Zufall geschuldet. Der Projektentwickler Zielinvesthaus, der sich in Herbrechtingen nach Gewerbeflächen umgeschaut hatte, bildete die Brücke zu den Kölnern.

Im August 2018 war es zu den ersten Kontakten gekommen, am 19. Oktober hatte die Deutschen Reihenhaus AG der Stadt ein Kaufangebot unterbreitet. Man habe den Verkauf gründlich überlegt, sagt Diem. Mit den Ausschlag habe der Aspekt gegeben, dass die Deutsche Reihenhaus AG preisgünstiges Wohnen anbiete.

Der Stadt bleiben 5000 Quadratmeter

Seit 2008 ist die Stadt Eigentümer des Grundstücks. Bislang, so Diem, habe man dieses immer in der Hinterhand behalten. Abzüglich der Grünflächen und der Erschließungswege bleiben der Stadt, sollte es zu dem Geschäft mit dem Kölner Unternehmen kommen, noch 5000 Quadratmeter vollständig erschlossene Fläche.

Damit Neues entstehen kann, muss freilich Altes abgebrochen werden. An der Brenzstraße liegt einer der ältesten Industriestandorte Herbrechtingens. Im Jahr 1859 hatte hier der Heidenheimer Unternehmner Ludwig Neunhoeffer eine mechanische Baumwollweberei und Färberei eingerichtet.

Fortgeführt hat diese sein Sohn Paul Neunhoeffer als 1889 als Alleinunternehmer. Ludwig Neunhoeffer, ein Förderer des Baus der Brenzbahn, hatte den Herrenweg entlang der Brenz anlegen lassen, damit man schneller vom Bahnhof zu seiner Fabrik kommen konnte.

1941 übernahm die Hartmann AG den Industriekomplex zur Produktion von medizinischer Watte und entfetteter Baumwolle. Letzter Eigentümer war die Firma Liegelind, eine Gründung des Heidenheimer Textilunternehmens Ploucquet, die hier unter eigenem Signet Kinder- und Babykleidung vertrieb. 2007 musste das Unternehmen schließen. 50 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz.

Nicht von dem Handel berührt ist eine Wasserkraftanlage auf dem Areal, welche sich in Privatbesitz befindet.

Frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2020

Seitens der Deutschen Reihenhaus AG lobt deren Pressesprecher Achim Behn die gute Zusammenarbeit mit der Herbrechtinger Stadtverwaltung. Das Wohnbauunternehmen habe Interesse, in Herbrechtingen aktiv zu werden. Dabei denke man daran, auf dem Liegelind-Areal die zwei größeren Reihenhaus-Typen mit 120 und 145 Quadratmeter zu verwirklichen.

Auf Angaben zum Baubeginn möchte sich Behn nur ungern einlassen. Zuerst müsste der Kauf abgeschlossen sein und dann folge noch ein Bebauungsplanverfahren. „Wenn alles gut geht, dann bestenfalls in der zweiten Jahreshälfte 2020.“