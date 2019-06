In Sontheim wurde den Freunden aus Saint-Valery-en-Caux ein herzliches Wiedersehen bereitet. Auch der Jugendaustausch trägt erste Früchte.

Mehr als 50 Personen aus Saint-Valery-en-Caux an der Alabasterküste am Ärmelkanal haben ihrer Partnerstadt Sontheim/Brenz einen mehrtägigen Ausflug abgestattet. Mit einem Reisebus war die Gruppe einen ganzen Tag lang unterwegs gewesen, bis sie sich zur Begrüßung in den Armen lagen. Die mitgereisten 20 Kinder und Jugendlichen freuten sich gleichermaßen auf das Wiedersehen – da spielten Sprachbarrieren so gut wie kein Hindernis.

Tür steht sperrangelweit offen

Einer der Höhepunkte des dichtgedrängten Programms war der Empfang in der Aula des Schulzentrums mit anschließendem Maultaschenessen. Dort wurden am Samstag zunächst die zu solch einem Besuch gehörenden offiziellen Reden gehalten. Sontheims Bürgermeister Matthias Kraut zitierte einen spanischen Schriftsteller, der einmal die Freundschaft mit einer Tür zwischen zwei Menschen verglichen hatte. Manchmal knarre die Tür, manchmal klemme sie, manchmal gehe sie nicht auf. Für die Bürger von Saint Valery sei die Tür aber niemals verschlossen, das Tor stehe vielmehr sperrangelweit offen.

Dankbar erinnerte sich Kraut, „wie wir vor einem Jahr in Saint-Valery den 25. Jahrestag unserer Partnerschaft gefeiert haben“. Diese Jumelage wertete der Redner „als Brücke zwischen zwei Gemeinden, zwischen zwei Völkern und zwischen zwei Nationen“.

Partnerschaft als Symbol für Europa

„Diese Partnerschaft ist ein Zeichen für eine starke Freundschaft“, unterstrich auch seine französische Kollegin Dominique Chauvel. Auch sie würdigte die Arbeit der Partnerschaftskomitees, dankte den Gastgebern in Sontheim und kam auf Europa zu sprechen: „In einer Zeit, in der viele an Europa zweifeln und glauben, dass es geschwächt sei, sagt uns diese Partnerschaft mit Sontheim, dass wir eine gemeinsame Zukunft und ein gemeinsames Schicksal haben.“

Seitens der Partnerschaftsvereine sprachen Annemarie Perrot (Saint Valery) und Sabine Schulz (Sontheim/Brenz) in Vertretung der Vorsitzenden Anja Kutschera. Beide beschworen die Bedeutung dieser Jumelage und zeigten sich begeistert, dass viele junge Leute dabei sind.