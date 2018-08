Bartholomä-Rötenbach 400 Konfirmanden bei Konfi-Camp

Bartholomä-Rötenbach / HZ

Das Konfirmanden-Camp wurde von Mitgliedern verschiedener Kirchengemeinden organisiert.

Mehr als 400 Konfirmanden und Mitarbeiter aus 21 Kirchengemeinden des Landkreises haben in Bartholomä-Rötenbach das Konfi-Camp mit dem Motto „Der Durstlöscher“ besucht. Höhepunkt der vom evangelischen Jugendwerk organisieren Wochenend-Freizeit war die Konfi-Camp-Band, zu der sich zehn junge Musiker und Techniker zusammengeschlossen haben. Bereits Wochen vor der Freizeit hatten sie damit begonnen, aktuelle Hits und christliche Lieder einzustudieren. Campleiter und Jugendreferent Jörg Kresse: „Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Jugendliche miteinander singen, in Battles und beim Indicaturnier voll abgehen und dann bei inhaltlichen Punkten konzentriert mitmachen.“