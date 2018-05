Steinheim 3,5 Prozent Dividende bei der Raiba Steinheim

Steinheim / Klaus-Dieter Kirschner

Die Raiba Steinheim legt ihre Bilanz offen. Sie verzeichnet starke Zuwächse am Bankplatz Söhnstetten. 3,5 Prozent Dividende gibt es für die Mitglieder.

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank führt bei Sparern wie bei Geldanlegern zu einer Entwertung des Geldes und zu einer erheblichen Schwächung der Altersvorsorge. Das unterstrich bei der 128. Generalversammlung der Raiffeisenbank Steinheim Bankvorstand Karl Seibold. In der Albuchhalle legten die Bankvorstände Karl Seibold und Eduard Reisenauer die Bilanz für 2017 offen. Augenfällig sind eine etwas geringere Bilanzsumme und partielle Zuwächsen beim Kreditgeschäft (plus 8,5 Prozent), beim Provisionsüberschuss (plus 15 Prozent). Auch die Mitgliederzahl stieg auf 2527.

Die Unesco klopft an

Die Niedrigzinsphase gehe auch an der Raiba Steinheim nicht spurlos vorbei, so Seibold. Die Banken würden mit negativen Einlagenzinsen belegt; Sparer und Anleger würden kaum Zinsen gutgeschrieben, während die Baufinanzierung noch nie so günstig war – sehr zur Freude der Häuslebauer. Allerdings gibt es auch Grund zur Freude. Seibold: „Wie schön, dass unsere genossenschaftliche Idee nun von der Unesco auf die ,Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit' aufgenommen wurde.“

Recht unterschiedlich entwickelten sich die Filialen im Vergleich zu vor zehn Jahren: In der Gemeinde Steinheim stiegen die Einlagen um 47,7 Prozent, in Söhnstetten um stolze 73,4 Prozent und in Zang lediglich um 22,5 Prozent. Die Ausleihungen in Steinheim wuchsen um 33,2 Prozent, in Söhnstetten um 76 und in Zang gingen sie sogar um sechs Prozent zurück. Dennoch, so Seibold, biete man weiter an allen drei Bankplätzen das volle Serviceprogramm an, bekenne sich zur fortschreitenden Digitalisierung und kämpfe mit immer neuen Auflagen für Banken. Es waren 40 neue Gesetze und mehr als 400 ergänzende Rechtsakte.

Eduard Reisenauer ging mehr ins Detail: Um 900 000 Euro liegt die Bilanzsumme mit rund 132,8 Millionen Euro unter der des Vorjahres. Infolge von Umschichtungen seitens der Anleger und wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus fielen die Kundeneinlagen um rund drei Millionen auf 110,8 Millionen zurück. Die Einlagen bei den Verbundpartnern (zum Beispiel die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die R+V-Versicherung) erhöhten sich um vier Millionen auf insgesamt 47,8 Millionen. Per Saldo ergibt sich damit ein betreutes Kundenanlagevermögen von 158,6 Millionen.

Verwaltungsaufwand wächst

Um acht Millionen stieg das betreute Kundenkreditvolumen, das in Summe 102,7 Millionen ausmachte. Der private Wohnungsbau sowie energetische Sanierungen wurden als Gründe für neue Kredite genannt. Der Verwaltungsaufwand nahm um 251 000 Euro auf rund 2,6 Millionen zu. Die Gründe: umfangreiche Instandhaltungen, steigende EDV-Kosten und tarifangepasste Personalkosten. Nach der Einstellung von jeweils 165 000 Euro in die gesetzlichen und andere Ergebnisrücklagen standen rund 126 500 Euro als Bilanzgewinn zur Verteilung an. Die Erlöse aus dem VR-Gewinnsparen gingen als Spenden an örtliche Vereine und Einrichtungen. 2017 waren dies 12 600 Euro (93 000 Euro in den vergangenen zehn Jahren).

Die Aufsichtsratsvorsitzende Hannelore Eberhardt zeigte sich insgesamt mehr als zufrieden und lobte wie schon die Vorredner „das tolle Team unserer Raiffeisenbank“. Lob und Anerkennung sprach seitens der Mitglieder Bürgermeister Olaf Bernauer aus. Werner Kieser und Hannelore Eberhardt wurden jeweils einstimmig als Aufsichtsräte verlängert. Und es wurden weitere einstimmige Beschlüsse gefasst: 3,5 Prozent Dividende, was rund 40 400 Euro entspricht, wurden bewilligt; 44 000 Euro fließen in die gesetzliche und 42 000 Euro in die sonstigen Rücklagen.

Auch der Staat profitiert

Die Raiba Steinheim ist Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe, die 30 Millionen Kunden betreut, von 18,4 Millionen Mitgliedern getragen wird und 152 000 Arbeitnehmer beschäftigt. Laut Karl Seibold, Vorstand der Raiffeisenbank Steinheim, profitiere der Staat vom geschäftlichen Erfolg und kassiere 2,1 Milliarden Euro Ertragssteuer. Steinheim habe mit den 25 Beschäftigten einen Anteil daran in Höhe von 300 000 Euro. Insgesamt gibt es in Deutschland 950 eigenständige Volks- bzw. Raiffeisenbank mit über 11 000 Bankplätzen.