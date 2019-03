Für den Bau der Bibrishalle gibt es sogar Finanzmittel vom Bund.

Seit dem 1. Januar 2009 greift in Herbrechtingen das Städtebauprogramm des Landes für den Bereich Lange Straße. Aufgelegt worden war es, um nach der Eröffnung der Grundwegtrasse die nunmehr vom Durchgangsverkehr entlastete Ortsdurchfahrt und deren Umfeld aufzuwerten. Zuletzt wurden mit Mitteln aus diesem Programm die beiden Kreisverkehre an der Mergelstetter Straße und am Stadtgarten kofinanziert.

Weitere Gebiete dazugenommen

Der Stadtverwaltung war es immer wieder gelungen, die Gebietskulisse dieses Programms aufzuweiten. So wurden der Bahnhof, der Bahnhofsplatz und der Rathausplatz einbezogen. Zuletzt kam noch die neue Bibrishalle und ihre Außengestaltung ins Städtebauprogramm Lange Straße. Um Mittel zu bekommen, stellt die Stadtverwaltung Aufstockungsanträge, die bisher alle bewilligt wurden. Der erste für die neue Bibrishalle lautete auf einen Betrag von 1,5 Millionen Euro, der zweite auf 833 000 Euro. Im Regelfall bezahlt das Land 60 Prozent. Die in diesen Tagen annoncierte Zuwendung von 300 000 Euro ist eine gewisse Besonderheit, weil das Land hier Bundesmittel an die Stadt weiterreicht.

Nochmals Mittel angefordert

In Sachen Sanierungsgebiet Lange Straße ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Stadt hat nochmals Mittel in Höhe von 1,6 Millionen Euro für das Jahr 2019 angefordert, was einen Nettozuschuss des Landes von 970 000 Euro bewirken soll. Absehbar aber ist, dass das Sanierungsprogamm Lange Straße an ein zeitliches Ende kommen wird. Dieter Frank, der Leiter des Fachbereichs Bau in der Stadtverwaltung, geht von einer Laufzeit von noch zwei Jahren aus.