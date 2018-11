Niederstotzingen 30 Interessenten für 18 Bauplätze

Niederstotzingen / Jens Eber

Mehrheitlich billigte der Niederstotzinger Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans für die „Vordere Reute“.

Nach Vorberatungen im Gemeinderat sowie im Technischen Ausschuss lag dem Niederstotzinger Rat in seiner jüngsten Sitzung der Bebauungsplanentwurf für das in Oberstotzingen an die Sielerstraße anschließende Baugebiet „Vordere Reute“ zur Billigung vor. Auf dem insgesamt 1,3 Hektar großen Grundstück sollen 18 Bauplätze mit Größen zwischen 500 und 700 Quadratmetern ausgewiesen werden. Erschlossen wird das Gebiet durch eine in Ost-West-Richtung geplante gerade Straße, die durch wechselseitig angeordnete Bäume und Parktaschen verkehrsberuhigt wird. Südlich des Baugebiets soll eine über die Grundstücke verlaufende Mulde bei Starkregen das Oberflächenwasser sammeln und in das östlich gelegene Regenrückhaltebecken abführen.

Wie Bürgermeister Marcus Bremer erklärte, gebe es derzeit 30 Interessenten für die Bauplätze. Den Antrag von Ratsmitglied Manfred Roth (CDU), die Bauherren gleich zur Schaffung von zwei Stellplätzen auf den Grundstücken zu verpflichten, damit es nicht zu Parkplatznot auf der Straße komme, beschied das Gremium mehrheitlich negativ. Auch der Antrag aus der SPD-Fraktion, auf zwei Bauplätze zu verzichten und die anderen dafür größer zu gestalten, wurde abgelehnt. Einstimmig billigte der Rat dagegen den gesamten Planentwurf, der nun für die Öffentlichkeit ausgelegt wird.

Bereits zu Beginn der Gemeinderatssitzung hatte ein Bürger die Befürchtung geäußert, im Bereich der Rosenstraße werde es durch das Neubaugebiet zu stärkerem Durchgangsverkehr kommen. Schon jetzt werde dort häufig zu schnell gefahren. Außerdem seien die Abwasserleitungen dort ausgelastet, nahm der Mann an. Bremer erklärte, die Verwaltung habe das Thema Kanalisation „auf dem Schirm“.

Im Dezember werde sich der Gemeinderat daher auch mit dem aktualisierten Kanalisationsplan beschäftigen. Zum Thema Verkehr könnten Bürger ihre Stellungnahmen im Rahmen des laufenden Bebauungsplanverfahrens für das Gebiet „Vordere Reute“ eingeben.