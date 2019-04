Für das neue Wohngebiet Lehmgrube in Herbrechtingen wurden die Bauplatzpreise festgelegt.

Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Grundstückspreise für das neue Baugebiet Lehmgrube festgesetzt. 240 Euro kostet der Quadratmeter erschlossen bei den 33 Bauplätzen für Einfamilienwohnbau, 280 Euro bei den vier bis fünf Bauplätzen für Mehrfamilienhäuser.

Die Stadt geht von Erschließungskosten in Höhe von rund 2,08 Millionen Euro aus. Umgelegt auf Einzel- und Mehrfamilienhäuser betragen diese pro Quadratmeter 73,61 und 88,33 Euro. Dazu kommt noch pro Grundstück eine Pauschale von 4500 Euro für den Anschluss an das Abwasser.

Verkehrswert ist entscheidend

Entscheidend für den Verkaufspreis ist neben diesen Erschließungskosten der Verkehrswert. Unter diesem, so Hans Wagner, Fachmann für die Liegenschaften im Rathaus, dürfe eine Gemeinde rechtlich nicht verkaufen. Als Vergleichswert hat die Stadt die Preise für die Grundstücke am jüngsten Baugebiet an der Eselsburger Straße herangezogen. Diese lagen zwischen 160 und 210 Euro.

Mit 240 Euro wird die Lehmgrube gleichsam die Top-Lage in Herbrechtingen. Angesichts der starken Nachfrage und der Tatsache, dass es sich um das letzte neue Wohngebiet in Herbrechtingen handle, hielt Martin Müller, der Sprecher der Freien Wähler, den Grundstückspreis für in Ordnung. Tatsächlich waren einige Interessenten zur Sitzung des Gemeinderats gekommen, um zu erfahren, wie hoch der Quadratmeterpreis sein wird. Bei der Ansage 240 Euro hörte man auch etwas Enttäuschung im Raum. „Wir schaffen sehr teure Bauplätze“, meinte auch Stadtrat Andreas Hof, „exklusives Wohnen für Besserbetuchte.“ Grundsätzlich hielt Hof den Preis für in Ordnung, wenn die Stadt sich zu ihrer Verantwortung bekenne, auch für günstigeren Wohnraum zu sorgen. „Das machen wir ja“, meinte Bürgermeister Dr. Bernd Sipple mit Verweis auf den Verkauf des Liegelind-Areals an die Deutsche Reihenhaus AG. Diese plant hier nach eigenen Angaben den Bau von über 50 preisgünstigen Reihenhäusern.