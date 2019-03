Die Zanger Feuerwehrabteilung hatte kürzlich ihre Hauptversammlung.

Die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Zang begann mit dem Bericht von Abteilungskommandant Markus Kopp. Die Personalstärke mit 24 aktiven Feuerwehrmännern sei stabil. Besonders erfreulich sei, dass bei der Königsbronner Jugendfeuerwehr zehn Jugendliche aus Zang dabei sind. Dieser Nachwuchs sei dringend notwendig, da in absehbarer Zeit einige aktive in die Altersabteilung wechseln werden. Die Einsätze der Abteilung haben sich gegenüber dem Vorjahr um drei auf zehn erhöht. Auch die Kameradschaft wurde gepflegt. Hervorzuheben wäre der Ausflug zur Hauptfeuerwache Bad Cannstatt und in die Esslinger Weinberge. Ortsbaumeister Jörg Bielke erläuterte das Vorgehen der Verwaltung, um dem Feuerwehrsbedarfsplan umzusetzen und für die Zanger Wehr ein neues Gerätehaus zu bauen. Ziel ist bis Herbst die Standortsuche abzuschließen und dass bis dahin die ersten Planungen vorliegen.

Auch 19 Übungen standen auf dem Dienstplan. Der fleißigste Übungsteilnehmer war Andreas Schuster mit 19 besuchten Übungen. Für 20 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurde Benjamin Wagner die Gemeindenadel in Silber verliehen.