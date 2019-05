Der Abwasserzweckverband Härtsfeld erhält Finanzmittel vom Land für Arbeiten zur Abwasserbeseitigung.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer übergab an Dischingens Bürgermeister Alfons Jakl und den Neresheimer Bürgermeister und zugleich Verbandsvorsitzenden des Abwasserzweckverbands Härtsfeld (AZV), Thomas Häfele, insgesamt drei Zuwendungsbescheide in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro. Die Gemeinde Dischingen erhielt zwei Förderbescheide in Höhe von rund 1,35 Millionen Euro für den Ausbau der Regenwasserbehandlung in den Teilorten Frickingen und Katzenstein sowie für die Errichtung einer rund 1,2 Kilometer langen Freispiegelleitung zum bestehenden Abwasserkanal des AZV. Neresheim erhält für seinen Anteil an der Freispiegelleitung eine Landesförderung von 440 000 Euro.

Die bestehende Kläranlage Katzenstein ist technisch veraltet und nicht ausreichend leistungsfähig, sodass eine ordnungsgemäße Abwasserreinigung nicht mehr gewährleistet werden kann. Das Abwasser wird künftig über den Abwasserkanal des AZV zur Kläranlage Dattenhausen weitergeleitet und dort gereinigt. Gleichzeitig wird die Regenwasserbehandlung in Frickingen und Katzenstein neu geordnet, sodass – dank eines größeren Regenüberlaufbeckens in Katzenstein und eines neuen Stauraumkanals in Frickingen – der Katzenbach entlastet wird.

„Fast die gesamte Gemarkungsfläche der Gemeinde Dischingen liegt im Wasserschutzgebiet und im Einzugsgebiet der Buchbrunnenquelle, aus der der Zweckverband Landeswasserversorgung Stuttgart jährlich rund 15 Millionen Kubikmeter Trinkwasser entnimmt und aufbereitet. Wir sind dem Land sehr dankbar dafür, dass die Abwassermaßnahmen der Gemeinde gefördert werden, um dieses Wasser zu schützen und die Gemeinde zusammen mit dem Abwasserzweckverband Härtsfeld eine zukunftsfähige Abwasserbeseitigung aufbauen kann. Die Gemeinde Dischingen wäre ohne die finanzielle Unterstützung des Landes nicht in der Lage diese sehr kostenaufwendigen Maßnahmen umzusetzen“, sagte Bürgermeister Jakl.

„Mit dieser Förderung wird das Einzugsgebiet der Gruppenkläranlage des Abwasserzweckverbands nochmals vergrößert und die Bedeutung des Zweckverbands zum Schutz eines bedeutenden Trinkwasserreservoirs gefestigt. Gleichzeitig wird die Belastung der Gebührenzahler der Stadt Neresheim durch die geplanten Maßnahmen spürbar abgemildert“, erklärte Bürgermeister Häfele.

Der Abwasserzweckverband Härtsfeld besteht aus den Mitgliedern Neresheim, Dischingen, Heidenheim, Nattheim und dem Wasserverband Egau. Er betreibt neben der zentralen Kläranlage Dattenhausen im Landkreis Dillingen 71 Kilometer Kanäle und 24 Regenüberlaufbecken sowie zwei Pumpwerke.