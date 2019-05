Das Land gewährt Fördermittel für die Instandsetzung des Hochwasserrückhaltebeckens Tiefental.

Aus den Händen von Regierungspräsident Wolfgang Reimer erhielt der Dischinger Bürgermeister und Verbandsvorsteher des Wasserverbands Egau Alfons Jakl den Förderbescheid für die Instandsetzung des Beckens in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Der Verband mit Sitz in Dischingen betreibt das Hochwasserrückhaltebecken Tiefental nördlich von Iggenhausen seit 1968.

Bei diesem Becken handelt es sich um ein Trockenbecken, das nur nach größeren Niederschlagsereignissen eingestaut ist. In Zuge einer routinemäßigen vertieften Sicherheitsüberprüfung wurden Sicherheitsmängel festgestellt, die der Wasserverband Egau zu beheben beabsichtigt. „Hochwasserrückhaltebecken erfordern regelmäßige Instandsetzungen, damit sie ihre Funktion zuverlässig sicherstellen können“, so der Regierungspräsident.

Mit der Planung wurde ein Büro aus Ellwangen beauftragt. Die Planung sieht vor, die nicht funktionsfähige Asphaltdichtung auf der Wasserseite mit einem Lehmschlag zu überdecken und damit die Dichtigkeit bei einem gefüllten Becken zu gewährleisten. Gleichzeit wird die steile wasserseitige Dammböschung abgeflacht, um die regelmäßige Pflege zu vereinfachen. Eine Erhöhung der Dammkrone ist ebenfalls Bestandteil der Arbeiten. Hierzu wird eine Blocksteinmauer hergestellt. Maßnahmen an der sogenannten Exzenterklappe im Auslaufbauwerk, den Hochwasserentlastungen und den Messpegeln komplettieren die Instandsetzung. Von den Kosten in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro übernimmt das Land mit 1,17 Millionen Euro 70 Prozent.

„Als elfjähriger Junge musste ich in der Nacht vom 29. auf den 30. August 1968 die Hochwasserkatastrophe in Dischingen miterleben. Ein Ereignis, das mir bis zum heutigen Tag in bester Erinnerung geblieben ist und große Schäden in Dischingen verursacht hat. Die Gemeinde Dischingen und der Wasserverband Egau sind deshalb dem Land für die finanzielle Unterstützung zur Instandsetzung des größten Hochwasserrückhaltebeckens auf dem Härtsfeld sehr dankbar, zumal durch den Klimawandel mit immer häufigeren, stärkeren und unwetterartigen Niederschlägen zu rechnen ist. Erfahrungsgemäß bieten die Hochwasserrückhaltebecken hier für die Menschen, Gebäude und Sachgüter den notwendigen Schutz“, sagte Alfons Jakl.

Der 1962 gegründete Wasserverband Egau betreibt im Landkreis Heidenheim und im Ostalbkreis im rund 250 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet der Egau bis zur Landesgrenze bei Ballmertshofen neun Hochwasserrückhaltebecken mit einem Gesamtspeichervolumen von rund fünf Millionen Kubikmeter.