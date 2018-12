Niederstotzingen 18 Registrierungen fürs Carsharing-Auto

Niederstotzingen / Laura Strahl

In Niederstotzingen kann ab sofort ein Elektroauto ausgeliehen werden. Bei der Vorstellung des neuen Angebots war das Interesse groß: Rund 50 Personen informierten sich – und fuhren Probe.

Super war's“, sagt der Mann und beschreibt seinem Bekannten, dass er auch mit der Beschleunigung des Elektro-Fahrzeugs recht zufrieden war. Eine der ersten Testfahrten hat der Renault Zoe also bestanden. Ob der Mann den an der Ladesäule hinter dem Rathaus geparkten Wagen nun also regelmäßig ausleihen wird? Seitens der Stadt Niederstotzingen und der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) hofft man das natürlich. Das neue Carsharing-Konzept „SWU2Go“ soll ein Erfolg werden. Trotzdem stellen sich die beiden Vertragspartner darauf ein, dass das Angebot erst einmal langsam anlaufen wird. „Die Leute müssen sich ja erst noch an das Sharing-Modell gewöhnen“, sagt SWU-Geschäftsführer Klaus Eder.

„Das wird schon klappen“

Dass am Samstag circa 50 Personen zur Vorstellung des neuen Angebots gekommen sind, lässt zumindest auf großes Interesse schließen. „Ich bin überrascht“, gibt Bürgermeister Marcus Bremer zu. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass das Carsharing-Modell in Niederstotzingen Anklang finden wird. „Das wird schon klappen“, sagt Bremer, der das Elektro-Fahrzeug künftig auch selbst nutzen will, etwa für Fahrten ans Landratsamt in Heidenheim.

Sofort im Buchungssystem registriert haben sich am Samstag 18 Personen. Allerdings war die Registrierung im Rahmen der Eröffnung auch kostenlos. Im Gegensatz zu normalen Tagen. Dann müssen Nutzer für die Anmeldung im Sharing-Programm einen kleinen Betrag zahlen. Für die Nutzung des Fahrzeugs selbst werden dann freilich auch Gebühren fällig. Verschiedene Tarif-Modelle sollen das Interesse möglichst vieler Nutzer wecken.

Für alle Altersgruppen

Dass das Interesse da ist, zeigte zuletzt eine Befragung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts. 90 Prozent der Teilnehmer, so Bürgermeister Bremer, hätten sich dort eine Verbesserung der Mobilitätsmöglichkeiten gewünscht. „Mit ,SWu2Go' gehen wir einen neuen Schritt“, so Bremer. Davon könnten alle Altersgruppen profitieren – mobil sein wolle schließlich jeder, egal ob es um Fahrten zum Arzt oder ins Kino gehe.

„Die Stadt hebt sich durch dieses Angebot ab“, ist sich SWU-Geschäftsführer Eder sicher. Und liege zudem voll im Trend: Bis Ende 2019 wollen die Ulmer Stadtwerke ihr Sharing-Konzept in rund 20 weiteren Gemeinden im Umkreis anbieten. Die Zusagen dafür, auch aus Hermaringen, habe man bereits in der Tasche. Damit gehen die SWU ein flottes Tempo: Das erste Carsharing-Auto wurde vor gerade einmal sechs Wochen in Berghülen im Alb-Donau-Kreis in Betrieb genommen. Nach Jungingen ist Niederstotzingen nun die dritte Kommune im Bunde.

Und andernorts im Landkreis?

Die erste Gemeinde, die im Kreis Heidenheim ein Carsharing-Angebot auf die Beine gestellt hat, war Gerstetten. Dort können die Bürger das E-Dorfauto bereits seit November 2017 ausleihen. Die Gemeinde arbeitet bei diesem Konzept mit dem Autohaus Baur aus Mutlangen und der ENBW-ODR zusammen.

Auch Steinheim hat sich für diese Partner entschieden und will drei E-Autos für Steinheim, Söhnstetten und Sontheim im Stubental angeschaffen, Termin unklar. In Sontheim/Brenz will man abwarten, ob ein Sponsor gefunden werden kann. Die jährlichen Ausgaben in Höhe von 7300 Euro im ersten Jahr und 2400 Euro in den beiden Folgejahren waren einigen Gemeinderatsmitgliedern zu hoch. In Hermaringen hat man sich im November für die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm als Partner entschieden.

Die Auslastung lag in Gerstetten zwischen November und Juni bei durchschnittlich 7,4 Prozent. Damit sei man zufrieden, hieß es zuletzt seitens des Autohauses. In Niederstotzingen, beteuert Stadtwerke-Geschäftsführer Eder, gibt es keine Mindestauslastung. Die Erfahrungswerte der SWU stammen aus Berghülen. Dort werde das E-Auto immer mal wieder von Bürgern gebucht.