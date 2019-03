Einiges zu leisten hatte die Dischinger Rotkreuz-Bereitschaft im vorigen Jahr: Über 5000 Arbeitsstunden wurden aufgewendet.

Marianne Ott und Helmut Grund, die paritätisch die Bereitschaft leiten, berichteten bei der Hauptversammlung abwechselnd und einander ergänzend über das vorige Jahr. Grund nannte 151 Rettungs-Einsätze der Helfer-vor-Ort und berichtete über 5169 Arbeitsstunden, die von den 19 Mitgliedern der Bereitschaft mit Rettungs-, Wach- und Hilfsdiensten abgeleistet wurden. Zehn Frauen und neun Männer teilen sich die Arbeit; neben 15 Sanitätshelfern ergänzen zwei Ärzte und zwei Rettungssanitäter die schlagkräftige Gruppe. Grund nannte weiterhin die Zahl von 230 Blutkonserven, die bei zwei Blutspendeterminen in der Gemeinde gefüllt wurden. Zahlreiche Lehrgänge wurden besucht, Schulungen abgehalten und Übungen zusammen mit den Feuerwehren aus Dischingen und Ballmertshofen absolviert. Im Anschluss verband Schriftführerin Selina Werner in ihrem Vortrag die genannten Zahlen mit den zugehörigen Daten.

Zwei Gymnastikgruppen

Marianne Glöckler berichtete über die Aktivitäten der Dischinger Seniorengymnastikgruppe, Bettina Kienle über die der Frickinger Gruppe. Die Übungsleiterinnen – darunter neben Marianne Glöckler und Bettina Kienle auch Silvia Bauer und als neue Kraft in Ausbildung Elisabeth Roth – besuchten mehrere Lehrgänge und Fortbildungen. Elisabeth Roth absolviert derzeit zusätzlich eine Ausbildung für Seniorentanz und integriert Line-Dance in ihre Übungsstunden. In den Gruppen mit insgesamt 46 Mitgliedern wird neben sportlicher Ertüchtigung auch Geselligkeit gepflegt.

Kassiererin Marlies Krüger berichtete von einem kleinen Plus in der Kasse, das allerdings vermutlich im Laufe des Jahres durch geplante Ausgaben verschwinden wird.

Der stellvertretende Bürgermeister Anton Scherer würdigte den unermüdlichen Einsatz der Bereitschaft.

Ehrungen für drei Mitglieder

Karin Wörner vom DRK-Kreisverband nahm die Ehrungen vor. Sie zeichnete Susanne Ott für 15 Jahre, Wolfgang Grund für 30 Jahre und Anton Schellenberger für 40 Jahre aktiven Dienst aus.

Rainer Haußmann berichtete über die gute und konstruktive Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rotem Kreuz. Daniel Peischl, der als Zugführer bei größeren Einsätzen die Dischinger Bereitschaft leitet, sprach von einer hervorragend ausgebildeten und verlässlichen Mannschaft, mit der er sehr gerne zusammenarbeite.