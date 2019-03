Mit einer musikalischen Zeitreise durch das vergangene Jahrhundert feiert der Musikverein Gussenstadt heute Abend sein 100-jähriges Bestehen.

Der verlorene Weltkrieg prägt auch 1919 noch den Alltag der Deutschen. Trotz Versailler Vertrag mit Gebietsverlusten und hohen Reparationsforderungen keimt bei den Menschen wieder der Wunsch nach einem Neubeginn. So gründen am 14. September 22 Musiker und weitere 46 fördernde Mitglieder den Musikverein Gussenstadt. Die erste Probe leitet am 27. Dezember 1919 Hans Tränkle. Geprobt wird drei Mal in der Woche. Dem ersten Wertungsspiel stellen sich die Musiker zwar erst 1931 in Gerstetten, erreichen dabei aber auf Anhieb den Preis 1a.

Wie sich der Verein in den folgenden Jahren entwickelte und welche Erfolge gefeiert wurden, steht im E-Paper und der Printausgabe der GEISLINGER ZEITUNG am Samstag.