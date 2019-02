Zwischenruf Marcus Zecha zum Saxofonkonzert von sistergold ZWISCHENRUF von Marcus Zecha

Geballte Sax-Power: sistergold gastiert am Sonntag in Eislingen. © Foto: Veranstalter

Eislingen / Marcus Zecha

Vorbei die Zeiten, als die männliche Saxofon-Mafia die Konzertbühnen dominierte. Spätestens als die hochbegabte Candy Dulfer in den 80ern eine der letzten Männerbastionen schliff, blieb den Machos nur noch der Rückzug in saxistische Bemerkungen. So ist von Prince (der Godfather of Soul hab ihn selig!) der Spruch überliefert: „When I Need Sax, I Call Candy.“ Ein Weilchen brauchte Prince viel Sax, entsprechend oft war die Holländerin mit dem Artist, der nicht mehr Prinz sein wollte, unterwegs. Chaka Khan, Van Morrison, Maceo Parker, Beyoncé, Pink Floyd, Aretha Franklin: Sie alle – man ahnt es – vereint eines: Calling Candy.

Nun kann nicht jeder hergelaufene Hillbilly, wenn er Sax braucht, einfach bei Candy Dulfer anrufen. Die gute Nachricht: Muss er auch nicht. Längst gibt es eine Vielzahl ausgezeichneter Saxofonistinnen, die jeder Band den nötigen Drive geben.

Die vier Frauen von sistergold allerdings sind über dieses Stadium längst hinaus. Bei ihnen gibt es nicht ein Saxofon, sondern gleich vier: geballte groovende Sax-Power also. Wer braucht da schon Gitarre, Bass oder Drums. Am Sonntag, 19 Uhr, ist das Quartett nun mit seinen „Lieblingsstücken“ in der Stadthalle Eislingen zu hören. Es gibt nur noch wenige Karten im Vorverkauf, doch der Call im Kulturamt lohnt sich: Bei sistergold trifft Swing auf Klezmer, Klassik auf erdigen Blues und Balladen auf kurzweilige Popmusik, mal locker improvisiert, mal ausgetüftelt arrangiert. Candy hätte sicher Spaß, und die Besucher haben ihre Freude. Und das ganz ohne Candy-Call.