Uhingen Zwischen Trödel, Kunst und Handwerk

Uhingen / Sabine Ackermann

Als Besuchermagnet erwies sich der Mix aus Bummeln, Kulinarischem und Infos rund ums Handwerk beim Uhinger Einkaufssonntag.

Das Glück ist mit den Tüchtigen“, passt wunderbar zu dem, was die mehr als 100 Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins beim Uhinger verkaufsoffenen Sonntag und den Handwerkertagen gemeinsam auf die Beine gestellt haben.

Der Auftakt nach Maß begann bereits vorgestern im Uditorium, denn da freuten sich die Aussteller über die ersten guten Gespräche rund um die Renovierungs- und Sanierungsmöglichkeiten rund ums Haus. Einer der Zufriedenen ist Rolf-Peter Kielkopf. „Noch nie waren an einem Samstag so viele Besucher hier, die sich über Balkongeländer und Tore informierten“, verrät der Handwerker, der wie seine Kollegen froh über den Regen war, weil dann halt niemand im Garten schaffen würde.

Sind volle Auftragsbücher freilich eine schöne Sache, ist dem Großteil am Wichtigsten, dabei zu sein um sich zu präsentieren. „Im Grunde geht’s auch ums gesehen werden“, betont Werner Wendl, der mit seinem Heizungsbau schon wieder die kommende Herbst/Wintersaison im Blick hat.

Bernd und Finja Rau sind zufällig hier, wollen nach ihrer Runde über den Antiquitäten- und Sammlermarkt mal schauen, was sich hier so alles zum Einbruchschutz tut. Die beiden kommen aus Stuttgart und finden, dass man in der Landeshauptstadt generell viel tiefer in die Tasche greifen muss. „Freunde von hier haben uns schon zwei, drei Firmen genannt, die qualitativ gut und günstig arbeiten“, so das Ehepaar. Mittlerweile ist es Mittag, die Stadt füllt sich im Minutentakt. Auch wenn die Sonne meistens gegen die Wolkendecke den Kürzeren zieht, die Temperaturen steigen stetig. Nicht wenige, die genüsslich an ihrem ersten Eis schlecken oder ungeachtet der vielen Besucher einen freien Platz ergattert haben.

Lange nicht mehr gesehene Freunde oder Bekannte treffen, zusammen plaudern, essen, einfach gemeinsam Spaß haben und sich auf den bevorstehenden Frühling freuen, genau das macht die Veranstaltung aus. Wie bei jedem verkaufsoffenen Sonntag dreht Rainer Frey seine Runden, schaut nach dem Rechten und greift zum Telefon. Gleich zwei Autofahrer „krallten“ sich die Ausbuchtung der Bushaltestelle als für sie idealen Parkplatz – allerdings übersahen beide das Schild: „Bahnhof Uhingen – Filstalblitz.“

Dennoch, auch dieses Problem wurde schnell sowie unbürokratisch gelöst. „Gleich von Anfang so viele Leute“, freut sich der HGV-Vorsitzende und sieht den großen Aufwand angesichts der außerordentlich großen Besucherzahl voll bestätigt.

Pünktlich um 14 Uhr ist rund um den Laufsteg der Modenschau fast kein Durchkommen mehr, zahlreiche Frauen wie Männer jeglichen Alters wollen wissen, was die kommenden Monate Trend ist. „Ich finde es gut, dass der junge Mann da vorne alles genau erklärt, so was gab’s bei uns früher nicht“, lobt die 91-jährige Gerda Glaser aus Weilheim. Jolande Franzen ist froh, dass sie sich schon zu Hause für die leichte Frühlingsjacke entschieden hat, denn das soeben erstandene „hübsch-hässliche“ Bild eines Flohmarkthändlers, das sie zum Wagen trägt, sei ganz schön schwer. Sehr gut besucht waren nicht nur die Geschäfte und Läden in ganz Uhingen, auch das Heimat- und Foto-Museum freuten sich wie die „Alte Schmiede“ über reges Interesse.