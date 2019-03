Breitband Zweifel an Zweckverband Gigabit

Kreis Göppingen / Margit Haas und Susann Schönfelder

Auf Unverständnis stößt der Göppinger Beschluss, dem „Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen“ nicht beizutreten.

Göppingen first“ – diese abgewandelte Devise des amerikanischen Präsidenten macht dem Vernehmen nach unter den Bürgermeistern des Landkreises einmal mehr die Runde. Wieder war die Hohenstaufenstadt am Donnerstag aus der Runde der Kreisgemeinden ausgeschert.

Wie die Schurwaldgemeinde Wangen wird Göppingen dem „Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen“ nicht beitreten – auch nicht der „Breitband-Service-Gesellschaft Region Stuttgart“. Beide wollen gemeinsam mit der Telekom den Ausbau der Breitbandversorgung für das schnelle Internet in der Region und im Landkreis voranbringen.

Dass ausgerechnet die Kreisstadt Göppingen nicht dabei sein will, stößt nicht nur bei den Bürgermeistern im Landkreis auf Unverständnis. „Sie müssen Ihren Bürgern verkaufen, weshalb Sie an dieser Chance nicht teilhaben wollen“, hatte Alexander Fromm, der Wirtschaftsförderer des Landkreises, betont. Er glaubt im Gegensatz zum Göppinger Oberbürgermeister Guido Till und der Mehrheit des Gemeinderates nämlich nicht, dass die Stadtwerke Göppingen auf Augenhöhe mit dem „Telekommunikationsriesen Telekom“ agieren können: „Die Telekom hat sich verpflichtet, bis 2030 90 Prozent aller Haushalte ans Glasfasernetz anzuschließen. Wie wollen die Stadtwerke das hinbekommen?“ Fromm weist darauf hin, dass die Telekom fast alle Tiefbaukompetenzen binde und vermisst eine Strategie der Stadtwerke.

Wie Horst Wohlfahrt (FDP/FW) verwies Fromm darauf, dass die Telekom parallel zu einem möglichen städtischen ein eigenes Kabelnetz bauen könnte, dass also doppelte Strukturen entstehen. Auch Jan Tielesch, für die CDU auch im Regionalparlament vertreten, verwies auf die „gute Lösung“ der Zusammenarbeit mit der Telekom und vermisste „einen Zeitplan der Stadtwerke für den Ausbau“. Er befürchtet: „Um uns herum haben alle schnelles Internet und wir diskutieren noch um die Finanzierung“.

„Wir wissen, welche Verantwortung wir für den Breitbandausbau haben“, bekräftigte Oberbürgermeister Guido Till. Er befürchtete, dass die Stadt, die im Zweckverband nur über drei Stimmen verfügen würde, gegenüber kleineren Landkreisgemeinden ins Hintertreffen käme. Denn: „Der Zweckverband legt fest, welche Strecken wann gebaut werden“.

Verwundert über die Eile

Das Vertrauen von Armin Roos, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Göppinger Gemeinderat, in die Telekom wiederum ist „nicht grenzenlos“. Wie auch Christoph Weber, Fraktionschef der Grünen, befürchtet er Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung. „Es ist gut, dass alles bei der Stadt bleibt“, betonte Weber. Dr. Klaus Fischer und Felix Gerber von der CDU verwunderte die Eile, mit der die Stadt zum Beitritt in den Zweckverband angehalten werde.

Auch in Wangen gab es überraschend ein klares Nein. Die Schurwaldgemeinde will dem „Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen“ nicht beitreten. „Der Gemeinderat hatte Zweifel an dem Konstrukt und an der Telekom als verlässlichem Partner“, sagt Bürgermeister Troy Dutta.

Zu groß sei die Befürchtung der Ratsmitglieder gewesen, bei der geplanten Kooperation den Kürzeren zu ziehen und am Ende zu den zehn Prozent zu gehören, die bis 2030 eben noch nicht mit einem glasfaserbasierten, gigabitfähigen Internetanschluss ausgestattet sind. Dutta hatte vor der Abstimmung die Kooperation beworben und muss nun mit dem Nein leben: „Das wird eine Herausforderung, vor der wir stehen“, meinte er gestern. „Vielleicht müssen wir das noch einmal thematisieren, weil der Breitbandausbau eines der wichtigsten Zukunftsthemen ist.“

Zähes Ja in Geislingen

In Geislingen hat sich der Gemeinderat kürzlich nur ein zähes Ja zum Beitritt in den Zweckverband abgerungen. Die Begeisterung unter den Bürgervertretern war mehr als verhalten. Auch hier waren die Zweifel groß, dass alles so umgesetzt wird wie geplant. Sollte es nicht wirklich vorangehen, will sich so mancher Geislinger Stadtrat den Absprung vorbehalten.