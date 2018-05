Wahl Zwei Kandidaten zur Wahl in Birenbach

Birenbach / swp

Am Montagabend lief die Bewerbungsfrist für die anstehende Bürgermeisterwahl in Birenbach ab. Nach der Prüfung durch den Wahlausschuss am gestrigen Dienstag wurden zwei Kandidaten zur Wahl am Sonntag, 17. Juni, zugelassen. Neben Frank Ansorge bewirbt sich der Birenbacher Andreas Johann Krupop.

Der Amtsinhaber Ansorge bewirbt sich nach seiner ersten Amtszeit erneut in Birenbach. Der 51-Jährige wandte sich bereits zum Start der Bewerbungsphase, am 9. April, in einem Schreiben an die Birenbacher. Für ihn als Quereinsteiger seien die Fußstapfen von Klaus Heininger groß gewesen. „Es gab viel zu lernen, Strukturen zu verstehen sowie Kontakte und Netzwerke zu knüpfen“, erläuterte Ansorge in dem Schreiben. Dennoch habe man Einiges bewegen können. So führte er die Sanierung der Hauptstraße, die Erweiterung des Kinderhauses mit dem Ausbau der Kleinkindbetreuung, die Erschließung im Baugebiet Geißberg, sowie die Gestaltung der Grünen Mitte als Erfolge seiner Amtszeit an.

Außerdem wirft Andreas Johann Krupop seinen Hut in den Ring. Der im Jahr 1986 geborene Birenbacher gibt in den Bewerbungsunterlagen an, von Beruf „Internationaler Trainer“ zu sein. Mehr ist über den Gegenkandidaten bislang nicht bekannt.