Schorndorf Zwei Jugendliche bei Autounfall getötet

Schorndorf / swp

In der Nacht zum Dienstag ereignete sich bei Schorndorf ein schwerer Unfall, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Der Notruf erreichte die Polizei um 1.22 Uhr. Trotz allen Versuchen kam für zwei 17-jährige Mitfahrer in einem VW Golf jede Hilfe zu spät. Der VW war von einem 20-Jährigen gefahren worden. Dieser fuhr von Schorndorf kommend in Richtung Miedelsbach. Als er vom Winfried-Kübler-Kreisel in die L 1148 einbog, stieß er am Fahrbahnrand gegen einen Bordstein. Das Auto driftete nach links über die Fahrbahn, wo es mit einem Lkw zusammenstieß. Der 50-jährige Kraftfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der 20-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallaufnahme wurde die Strecke bis 8.30 Uhr gesperrt. Ein örtliche Umleitung war eingerichtet.