Windkraft Zuschuss für neues Artenschutzgutachten

Adelberg / Werner Schmidt

Die Gemeinde Adelberg unterstützt den „Verein Lebensraum Östlicher Schurwald“ mit 15 000 Euro. Der Verein will damit ein weiteres Gutachten zum Artenschutz in Verbindung mit einer Raumnutzungsanalyse im Bereich der geplanten Windkraftanlagen GP 03 (Oberberken/Unterberken) erstellen lassen.

Die Kosten für das Gutachten sind auf insgesamt etwa 30 000 Euro veranschlagt. Obwohl das Gebiet für die Windanlagen auf der Gemarkung des Rems-Murr-Kreises liege, sei die Gemeinde froh, dass der Verein diese Aufgabe übernehme, erklärte Adelbergs Bürgermeisterin Carmen Marquardt. Sie sehe sich in der Pflicht, den Verein zu unterstützen, denn das Gutachten sei zum Wohl der gesamten Gemeinde.

Nicht alle Gemeinderäte sahen das ähnlich, vor allem auch deshalb, weil die Gemeinde den Verein bereits Anfang 2017 mit damals 4000 Euro für die Erstellung eines Gutachtens gefördert hatte. Mit Erfolg: Denn damals habe die Untersuchung das Vorkommen sowohl geschützter Vogelarten in dem Gebiet belegt wie auch Überflüge des geschützten Rotmilans nachgewiesen.

Die Raumnutzungsanalyse stellt dabei die Flugbewegungen der Vogelarten im Bereich des Windparks dar.

„Aus Sicht der Verwaltung macht es Sinn, den Verein nochmals finanziell zu unterstützen, da wir mit dieser Raumnutzungsanalyse weitere stichhaltige Hinweise auf mögliche Überflüge geschützter Vogelarten erhalten können“, argumentierte Marquardt. Allerdings gab es auch Stimmen, die dagegen hielten, es gebe auch andere Vereine, die unterstützt werden müssten. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass dieser Verein erst im abgelaufenen Jahr von der Gemeinde gefördert worden sei, argumentierte Dr. Justus Krawinkel.

Sie könne seinen Standpunkt durchaus nachvollziehen, sagte Carmen Marquardt. Allerdings ginge es in diesem konkreten Fall nicht um die Unterstützung eines Vereins als vielmehr die Finanzierung des ­­Artenschutzgutachtens. Wären die Windanlagen auf ­Adelberger Gebiet geplant, hätte sie den Gemeinderat ­gebeten, das Gutachten selbst in Auftrag zu ­geben. So sei sie froh, dass der ­Verein diese Aufgabe übernehme.