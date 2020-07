Nachdem an fünf Schulen im Kreis Göppingen Corona-Fälle bekannt wurden, wurden allean zwei der betroffenen Schulen aufgetestet – mit. Die, die am Montag geschlossen blieb, öffnete nach negativen Tests bereits am Dienstag wieder. Nun gibt es auch an derkeine neuen Befunde: Bei allen Kontaktpersonen der infizierten Schüler wurde nach Tests eine Ansteckung mit Covid-19 ausgeschlossen, erklärt eine Sprecherin des Landratsamts Göppingen am Dienstag auf Nachfrage.