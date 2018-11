Zell u. A Nachruf: Margarete Ostheimer ist tot

Mittendrin in der Produktion: Margarete Ostheimer hat Figuren, die sie schuf, auch selbst bemalt. Das Bild zeigt sie in den 80er Jahren. © Foto: Margarete Ostheimer GmbH

Zell u. A / Jürgen Schäfer

Trauer um Margarete Ostheimer: Die Gründerin der gleichnamigen Firma, die sich als Marktführerin für figürliches Holzspielzeug sieht, ist 88-jährig gestorben.

Die Gründerin der Firma Ostheimer in Zell, Margarete Ostheimer, ist mit 88 Jahren gestorben. Mit Talent und Gespür für ein Produkt, das Kinder fantasievoll spielen lässt und sie in ihrer Entwicklung fördert, hatte sie in 1967 Zell eine Firma gegründet, die sich heute als Marktführer für figürliches Holzspielzeug in Deutschland und international sieht.

Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen in Zell etablierte sich. Heute sind es 60 Festangestellte und 100 Heimarbeiter, dazu zehn freie Werkstätten als verlängerte Werkbank. Und es läuft sehr gut.

Als liebenswert und gradlinig hat Schühle Margerete Ostheimer erlebt, als resolute Chefin, der auch mal das Temeprament durchgehen konnte, die aber Menschen immer wertschätzend begegnet sei.

