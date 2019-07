Ein 31-Jähriger soll seine Lebensgefährtin zum Sex gezwungen haben. Vor Gericht kamen jetzt auch Ex-Freundinnen zu Wort, denen ähnliches widerfuhr.

Im Prozess gegen einen 31-Jährigen, der seine frühere Lebensgefährtin im Sommer 2016 insgesamt 15 Mal in der gemeinsamen Wohnung in Eislingen vergewaltigt haben soll, sind am zweiten Verhandlungstag vor dem Ulmer Landgericht weitere Zeugen befragt worden. Unter anderem sprach die Mutter des Opfers. Sie habe anfangs nicht gemerkt, dass in der Beziehung ihrer Tochter etwas nicht stimme, so die 58-Jährige. Eines Tages habe sie jedoch blaue Flecken an den Schenkeln ihrer Tochter gesehen. Daraufhin habe diese geweint und ihr alles erzählt.

„Holla, so ruhig ist er doch nicht“

Sie hatte den Angeklagten davor immer als zurückhaltend und recht sympathisch erlebt und ihm solche Taten nicht zugetraut, berichtete die 58-Jährige. Nur einmal sei ihr aufgefallen, dass er einen „riesen Aufriss“ gemacht habe, als eine seiner Katzen ausgebüchst sei. „Da dachte ich, holla, so ruhig ist er doch nicht“, erinnerte sich die 58-Jährige.

Ihre Tochter habe nach den Geschehnissen Männern ­misstraut, sei monatelang fahrig gewesen und habe unter Schlafstörungen gelitten, erzählte sie. „Sie ist eine aufgeweckte, toughe Frau. Und ausgerechnet sie tappt an so einen Mann ran“, sagte die Mutter.

In den Zeugenstand gerufen wurden auch zwei 23 und 27 Jahre alte Frauen, die zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Angeklagten liiert waren. Sie beschrieben ihn übereinstimmend als dominant, aufbrausend und von Verlustängsten geplagt. Wie die beiden berichteten, habe der Mann auch in diesen Beziehungen Sex erzwungen oder es in anderen Fällen erfolglos versucht. Einen Vorfall bezeichnete die 23-jährige Ex-Freundin des Angeklagten als Moment in ihrem Leben, der „wie ein Albtraum“ gewesen sei. Ihr damaliger Partner sei urplötzlich übergriffig geworden, als sie schlief. Ein Nein beim Thema Geschlechtsverkehr, so der Tenor ihrer Aussage, habe der Mann nicht akzeptieren können.

Mit Zuckerbrot und Peitsche agiert

Er habe „mit Zuckerbrot und Peitsche“ agiert, beschrieb die Frau ihren Alltag mit ihm. Immer wieder habe sich der Mann dann nach unschönen Vorfällen entschuldigt und Geschenke gemacht. Sie sei damals jung und in ihrer ersten richtigen Beziehung gewesen und habe deshalb nicht richtig verstanden, dass erzwungener Sex auch in der Partnerschaft Tabu ist. „In meinem Kopf war Vergewaltigung immer von einem fremden Menschen“, so die 23-Jährige. Auch die von ihr in die Wege geleitete Trennung konnte der Angeklagte offenbar nicht verkraften. Er sei aggressiv geworden, habe mit Suizid gedroht, sagte die junge Frau.

Die 27-Jährige, die dreieinhalb Jahre mit dem Angeklagten zusammen war, berichtete, sie sei von ihm gewürgt worden, nachdem sie die Beziehung beendet hatte. Außerdem habe der Mann ihr nachgestellt. „Als ich bei der Arbeit war, stand er plötzlich vor dem Fenster“, erinnerte sich die Frau.

Ein 40-jähriger Mann, der früher eine kurze Beziehung mit der Geschädigten hatte und bis heute gut mit ihr befreundet ist, beschrieb die Veränderungen, die er bei der Frau feststellte, als sie mit dem Angeklagten zusammen war. Bei Telefonaten sei sie plötzlich kurz angebunden gewesen und habe auf die Eifersucht ihres neuen Partners verwiesen. „Sie war auf einmal so zurückhaltend. So kennt man sie gar nicht“, berichtete der Mann. Als sie ihm geschrieben habe, was passiert ist, sei er sofort zu ihr gefahren. Den Angeklagten habe er bei seiner Ankunft noch davonfahren sehen, so der 40-Jährige. Er habe dann die Frau beruhigt und ihr geraten, zur Polizei zu gehen.

Mensch mit emotional instabilen Persönlichkeitszügen

Psychiater Dr. Andreas Küthmann beschrieb den 31-jährigen Angeklagten in seinem Gutachten als Mensch mit „emotional instabilen Persönlichkeitszügen“. Für eine Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit sieht Küthmann aber keine Anhaltspunkte.

Das Opfer selbst hatte bereits am ersten Verhandlungstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Der Angeklagte selbst hat bereits gestanden, dass er seine frühere Lebensgefährtin mehrfach zum Sex gezwungen und auch geschlagen hatte.

Die Plädoyers in dem Prozess werden für Donnerstag, 8. August, erwartet. Das Urteil soll dann am Montag, 12. August, verkündet werden.

