Im neuen Zukunftsatlas 2019 der Prognos AG liegt der Landkreis Göppingen auf Rang 152 von insgesamt 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland.

Wie der Kreis Göppingen da steht? „Ich hätte gerne ein besseres Ergebnis“, sagt Tobias Koch. Der Leiter des Stuttgarter Regionalbüros der Prognos AG ist auf Einladung der Kreissparkasse nach Göppingen gekommen, um die Ergebnisse des Zukunftsatlas‘ vorzustellen. Die Wirtschaftsforscher von Prognos erstellen alle drei Jahre einen Überblick darüber, wie die 401 Land- und Stadtkreise in Deutschland aufgestellt sind – als Maßstab werden 29 Indikatoren angelegt (siehe Infokasten).

Landkreis Göppingen im Mittelfeld

Der Landkreis Göppingen landet auf Rang 152 und liegt im Mittelfeld (2016: Rang 117). Die Wirtschaftsforscher haben die untersuchten Kreise und Städte in sieben Kategorien unterteilt: „Beste Chancen“ haben demnach Stuttgart und Böblingen sowie zehn weitere Landkreise/kreisfreie Städte. Zehn haben dagegen „sehr hohe Risiken“. Göppingen befindet sich in der Kategorie „ausgeglichene Chancen und Risiken“ – wie 165 weitere Kreise und kreisfreie Städte auch.

Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 472 Euro liegt der Landkreis Göppingen deutlich unter dem Landesschnitt von 684 Euro (bundesweit Rang 50). Stark sei auch die Bevölkerungsentwicklung, so Koch: Zwischen 2011 und 2017 legte die Zahl der Kreiseinwohner um gut 9000 zu – das ist ein Plus von 3,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitsplätze im Landkreis hat von 2015 bis 2018 um fast 6000 zugelegt. Sehr gut sei die geringe Kriminalitätsrate: Der Landkreis liegt bundesweit auf Rang 79.

Hohe Schulabbrecherquote

Dann präsentiert Koch eine Zahl, die viele schlucken lässt: Die Schulabbrecherquote liegt im Landkreis bei 7,3 Prozent – deutlich über dem Landesschnitt von 6,6 Prozent (Rang 270). „Die Schulabbrecherquote macht mich betroffen“, sagt dazu Klaus Meissner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse: „Und dass bei unserem hohen Bedarf an Fachkräften.“

Auch im Bereich Arbeitsplatzdichte hinkt der Landkreis dem Landesdurchschnitt hinterher: 48,3 Arbeitsplätze gibt es im Kreis pro 100 Einwohner, in Baden-Württemberg sind es 56,5. Auch wenn es in vielen Betrieben brummt, sieht Koch in der starken Fokussierung auf „Metallverarbeitung und Maschinenbau“ auch „gewisse Risiken“. Er erwartet aufgrund des Branchenwandels eine „stärkere Konsolidierung“.

Starke Nachbarn als Konkurrenz

Der Blick auf die Nachbarschaft zeigt, dass für Göppingen noch Luft nach oben ist: Der Landkreis Esslingen liegt auf Rang 31, und auch der Ostalbkreis steht mit Rang 59 deutlich besser da. Koch kennt das Problem: „Sie haben sehr starke Nachbarn, sind umringt von starken Wirtschaftsstandorten.“ Kochs Botschaft an den Landrat, die Bürgermeister, Kreis- und Gemeinderäte sowie Unternehmer im Publikum lautet: „Sie haben eine gute Ausgangsbasis, dürfen aber nicht nachlassen im Innovationsbereich, der ist für die Zukunft besonders wichtig.“ Insbesondere der Mittelstand müsse die Digitalisierung nutzen und Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Die Chancen dazu seien gut, denn „der Landkreis hat in Stuttgart und Ulm in diesem Bereich starke Nachbarn mit viel Kompetenz“.

Kreisverwaltung prüft Ergebnis

Landrat Edgar Wolff erklärte in einer ersten Stellungnahme, den Zukunftsatlas „natürlich“ zum Anlass zu nehmen, die Ergebnisse zu analysieren. Die im Vergleich zu 2016 etwas schlechtere Platzierung könne man aktuell nicht im Detail nachvollziehen. Dazu brauche man die Komplett­analyse der Indikatoren, die man nachgefordert habe.

Zu beachten sei, so Wolff, dass der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden selbst den Wirtschaftsstandort nur mittelbar beeinflussen könnten. Wichtige zukunftsgerichtete Maßnahmen wie das G-Inno in Geislingen, die Verbesserungen in den Busverkehren, der Metropolexpress und die VVS-Vollintegration seien in Bezug auf die Ergebnisse des Zukunftsatlas’ sicher genau richtig angelegt, betont Wolff. Ihre Wirkung entfalteten diese Maßnahmen aber erst mittel- bis langfristig. Der Landrat kündigt an, dass man sich nach der Analyse in der Kreispolitik mit den Ergebnissen in Zusammenhang mit dem Kreisentwicklungskonzept befassen werde.

Sehr dynamische Wirtschaftsregion Zahlen: Der Landkreis Göppingen liege in einer der dynamischen Wirtschaftsregionen Europas, sagt Tobias Koch von der Prognos AG. In der Region von Karlsruhe im Westen über Stuttgart und Ulm bis München im Osten leben rund 18 Millionen Menschen. Sie sorgen in den vor Ort ansässigen Unternehmen für 36 Prozent des deutschen Auslandsumsatzes der Industrie. Innovation: 48 Prozent der in Deutschland angemeldeten Patente kommen aus der Region, erklärt Koch. Die geballte Wirtschaftskraft sei vergleichbar mit der des Silicon Valley in den USA, allerdings zeichne sie sich vor allem durch eine industrielle Ausrichtung aus.

3,7 Prozent hat die Bevölkerung im Landkreis zwischen 2011 und 2017 zugenommen, das entspricht laut Prognos 9000 Einwohnern.