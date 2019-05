Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege in Pfullingen haben am vergangenen Freitag bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 in Höhe Gruibingen mehrere Patronen für Schrot- und Langwaffen gefunden. Wie das Hauptzollamt Ulm nun mitteilte, wurde die Munition in einem Fahrzeug aus Kroatien sichergestellt. Bei den kontrollierten Personen handelt es sich um Vater und Sohn.

Zoll: Sohn versteckt Patronen im Schuh

Bei der Überprüfung des Gepäcks entdeckten die Zöllner zunächst eine Packung mit 15 Gewehrpatronen versteckt im Turnschuh des 22-jährigen Mitfahrers. Anschließend fanden die Beamten unter Einsatz eines Hohlraumsichtgerätes noch zwei Schrotpatronen hinter der Seitenverkleidung des Wagens.

Gegen den 54-jährigen Vater und seinen Sohn wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Munition wurde beschlagnahmt.

